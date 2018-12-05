تیم پرطرفدار شمالی غرق در مشکلات ریز و درشت/ احتمال استعفای جمعی!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نساجی قائمشهر برای اولین بار در تاریخ حیاتش حضور در لیگ برتر را تجربه می‌کند و در حالی که نتایج آنها در این مسابقات قابل قبول بوده، شرایط این باشگاه چندان خوب نیست.

نساجی در بخش خصوصی اداره می‌شود و ۲ مالک به اسم رضا حدادیان و فرهاد صنیعی فر دارد. مالکان این باشگاه مدت قابل توجهی است که توجه چندانی به شرایط آن به خصوص شرایط مالی‌اش ندارند و در هفته‌های اخیرهفته امور روزمره آنها از منابع دیگری به جز مالکان باشگاه تامین می‌شود.

خبرنگار مهر در این رابطه کسب اطلاع کرد در صورت تداوم این شرایط، بعید نیست مدیرعامل باشگاه نساجی بعد از پایان دیدار تیمش مقابل پیکان در هفته پانزدهم اقدام به استعفا کند. ممکن است این استعفا تنها استعفای نساجی نباشد و دامنگیر کادر فنی هم بشود.

تیم فوتبال نساجی در هفته پانزدهم لیگ برتر به دیدار پیکان می‌رود و بازی دو تیم از ساعت ۱۵:۱۵ روز پنجشنبه ۱۵ آذر در شهر قدس برگزار می‌شود.