ساخت فيلم " اسكندر كبير " ازسرگرفته شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي فيلم " اسكندركبير" يكي ازجنجال برانگيزترين پروژ ه هاي سال به شمارمي رود وهرروزخبري مبني برتوقف ساخت ويا ازسرگيري آن شنيده مي شود.

" لورنزو دي مايو" ازشركت فيلمسازي يونيورسال پيكچرز و" دينو لي لارينتيز" ، تهيه كننده اين اثرچندي پيش اعلام كردند كه كاربرروي اين پروژه همچنان درجريان است .

اين اثركه ازحضور" لئوناردو ديكاپريو" و" نيكول كيد من" درنقشهاي اصلي سود مي جويد درحال حاضردرمرحله تنظيم فيلمنامه است و" بازلورمان " دركنار" ديويد هير"، فيلمنامه نويس " ساعتها " برروي آن كارمي كنند.

شنيده ها حاكي ازاين است كه فيلمنامه اين اثردرماه فوريه " بهمن " كامل مي شود. تهيه كننده " اسكندركبير" دراين مورد گفت :" بازلورمان " يك زبان تصويري متمايزرا در اين اثرارائه داده است . اين فيلم به يكي ازغني ترين وپيچيده ترين پروژه هاي سال تبد يل مي شود با اين وجود با يد بر اين نكته نيزتاكيد كنيم كه مادرصدد رقابت با هيچ كس نيستيم ."

فيلم " اسكندر" به كارگرداني " اليوراستون " ازجمله قوي ترين رقباي اين اثربه شمارمي رود.