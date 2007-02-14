مهاجم ملوان نیم فصل دوم لیگ برتر را از دست داد/ احمدزاده اخراج بازیکن این تیم را تکذیب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این بازیکن که در فصل جاری از تیم پرسپولیس به ملوان پیوست در نیم فصل اول عملکرد قابل قبولی نداشت و اخیرا هم باید به علت مصدومیت پای خود را به تیغ جراحان بسپارد. به همین دلیل بازیهای تیم ملوان را در فصل جاری از دست می دهد.

همچنین محسن گیاهی و حسنی صفت هم دیگر بازیکنان مصدوم تیم ملوان هستند که نمی توانند این تیم را در بازی این هفته مقابل سایپا همراهی کنند. ضمن اینکه رضا نیک نظر هم به علت دریافت کارت قرمز در بازی با پیکان در این دیدار غایب خواهد بود.

از سوی دیگر محمد احمدزاده سرمربی تیم ملوان خبر اخراج ایمان صیادنورد مهاجم این تیم را تکذیب و اعلام کرد این بازیکن بدون هیچ مشکلی در تمرینات تیم شرکت می کند.

صیادنورد که در دقیقه 53 بازی با پیکان به میدان رفت پس از 35 دقیقه از زمین بیرون کشیده شد که همین مساله باعث مطرح شدن خبر اخراج این بازیکن شد ولی سرمربی ملوان اعلام کرده است تعویض او به دلیل مسائل فنی بوده و اخراجش صحت ندارد.