درجستجوي صدام

4/2/ احمد چلپي ضمن تائيد زنده بودن صدام خواهان تاسيس يك دولت قانوني در عراق شد

4/2/ با وجود اين كه جنگ در عراق پايان گرفته است ،هنوز از سرنوشت صدام و پسرانش اطلاع دقيقي در دست نيست

4/2/ با پايان گرفتن جنگ در عراق هنوز گمان مي رود كه عراق از وجود سلاحهاي كشتار جمعي پاك نشده است

16/2/ داماد صدام حسين خود را تسليم كرد

17/2/ با پايان گرفتن جنگ در عراق جستجو براي پيدا كردن ردپايي از صدام همچنان ادامه دارد

17/2/ طبق گزارشهاي رسيده پسر صدام حسين قبل از جنگ عراق يك ميليارد دلار از بانك مركزي عراق پول بر داشت كرده است

25/2/ آمريكا معتقد است حزب بعث از ميان رفته است

29/2/ آمريكا دو تن ديگر از نزديكان صدام حسين را دستگير كرد

3/3/ مجله آلماني اشپيگل نوشت عدي پسر بزرگ صدام قصد دارد خود را تسليم نيروهاي آمريكايي كند

21/3/ احمد چلبي رييس كنگره ملي عراق و رييس سابق عراقيان در تبعيد،اعلام كرد: صدام درشمال بغداد در حالي مشاهده شد كه درباره سربازان كشته شده آمريكايي صحبت مي كرد

24/3/ در نامه منسوب به صدام كه در روزنامه القدس العربي چاپ شده وي به نيروهاي اشغالگرهشدار داده است هر چه زودتر عراق را ترك كنند و گرنه خود مسئول عواقب بعدي آن خواهند بود

25/3/ فرماندهي مركزي آمريكا درعراق از دستگيري فرمانده سابق نيروي هوايي عراق خبر داد

26/3/ رغد دختر صدام رييس جمهوري سابق عراق اعلام كرد: صدام حسين زنده است

27/3/ دختر صدام رئيس جمهور مخلوع عراق در گفتگو با خبرنگاران گفت پدرم زنده است وبا تمام اعضاي خانواده به دور ازحمله و هجوم آمريكاييان به سر مي برد

31/3/ صدام شمش هاي طلا به ارزش يك ميليارد فرانك را كه در سال 1991 هنگام تهاجم به كويت سرقت شده بود مخفي كرد

1/4/ رئيس مجمع بانكهاي سويس: دارايي هاي صدام كجاست، حسابهاي متعددي از مسئولان عراق وجود دارد اما هيچ يك به نام صدام نيست

1/4/ دهها هزار نظامي آمريكايي به دنبال صدام

1/4 / عبدالله دوم پادشاه اردن : صدام حسين در ميان قبال عراق مخفي شده است

2/4 / وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون ) به زودي صدام حسين دستگير خواهد شد

5/4/ بزرگان شهر تكريت از صدام اعلام برائت كردند

7/4 / ارتش آمريكا : بازداشت 900 تن از هواداران صدام

8/4/ فرمانده ارتش سابق عراق از زنده بودن صدام خبر داد

10/4/ حمله نظاميان آمريكايي به منزل معاون پيشين صدام ناكام ماند

12/4/ وزارت خارجه آمريكا وعده داد : جايزه 55 ميليون دلاري براي دستگيري صدام و پسرانش

13/4/ صدام با مردم عراق از طريق نوار صوتي سخن گفت

14/4/ آري فلايشر سخنگوي كاخ سفيد : زنده بودن صدام براي ما مهم نيست

17/4/ مقامات سازمان اطلاعات مركزي آمريكا سي آي اي ادعا كردند كه احتمالاً نوار پخش شده از صدام در شبكه الجزيره واقعي است

18/4/ 200 شركت اردني در اجراي تصميم سازمان ملل دارايي هاي صدام دراين كشور را بلوكه مي كنند

23/4/ يك ديپلمات سابق عراقي فاش ساخت كه آمريكا در جريان جنگ تحميلي عراق عليه ايران پيچيده ترين و حساس ترين تجهيزات جاسوسي را در اختيار صدام حسين قرار داده بود

23/4/ يك افسر بلند پايه اطلاعاتي رژيم سابق عراق مدعي شد كه صدام در يك منطقه كشاورزي و برخي روستاهاي كوچك واقع در ميان رود دجله و شهر سامرا مخفي شده است

26/4/ يك افسر بلند پايه اطلاعاتي رژيم سابق عراق مدعي شد كه صدام در يك منطقه كشاورزي و برخي روستاهاي كوچك واقع در ميان رود دجله و شهر سامرا مخفي شده است

26/4/ در پيامي كه گفته مي شود صدام آن را خوانده است و شبكه العربيه آن را پخش كرد "جورج بوش" رييس جهوري آمريكا و "توني بلر" نخست وزير انگليس به دروغگويي براي حمله به عراق متهم شده اند

30/4/ پل برمر حاكم آمريكايي عراق از زنده بودن صدام خبر داد

31/4/ شبكه خبري الجزيره اعلام كرد نظاميان آمريكايي با يورش به منزلي در موصل در شمال عراق ، شماري از طرفداران صدام را بازداشت كردند

1/5/ جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا و توني بلر نخست وزير انگليس خبر مرگ پسران صدام را خبري مسرت بخش خواندند

1/5/ فرماندهي مركزي ارتش آمريكا فهرست 55 نفر از سياستمداران عراقي را كه در حكومت صدام نقش محوري داشتند جمع آوري كرده است

2/5/ يك تحليلگرعرب مقيم آمريكا در مورد علت شادماني بي حد بوش از كشته شدن پسران صدام تصريح كرد بوش براي فرار از بحران عدم پيدا شدن سلاحهاي كشتار جمعي درعراق و رسوايي خود ، از خبر كشته شدن پسران صدام بهره برداري مي كند

2/5 /دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا از انتشار تصاوير اجساد پسران صدام خبر داد

3/5/ بوش رييس جمهورآمريكا ضمن ابراز خرسندي از كشته شدن پسران صدام آن را يك پيروزي بزرگ براي ارتش اين كشور دانست

3/5/ سازمان اطلاعات مركزي آمريكا ( سيا ) اعلام كرد كه نوار صوتي منسوب به صدام متعلق به خود اوست

3/5/ روزنامه آلماني زبان برلينر سايتونگ درمقاله خود نوشت با كشته شدن عدي و قصي پسران صدام موقعيت و شرايط آمريكا نه تنها بهبود نمي يابد بلكه بسيار دشوارتر از پيش خواهد شد

3/5/ فرماندار شهر موصل از محل اختفاي صدام خبر داد و گفت او يا در فلوجه مخفي شده و يا در موصل است

4/5/ شماري زيادي از مردم آمريكا اقدام دولت اين كشور در پخش تصاوير اجساد پسران صدام را اقدامي غير انساني و شرم آور توصيف كردند

4/5/ نظاميان آمريكايي ، تعدادي از محافظان شخصي صدام را در تكريت دستگير كردند

7/5/ سخنگوي ارتش آمريكا : نيروهاي آمريكائي براي يافتن صدام به شمال بغدادحمله كردند

7/5/ ريچارد آرميتاژمعاون وزير امورخارجه آمريكا گفت:عمليات نيروهاي آمريكايي به منظور دستگيري صدام حسين رييس جمهوري مخلوع عراق صورت گرفت

7/5/ نظاميان آمريكايي طي عملياتي گسترده چهار نفر از نزديكان و محافظان شخصي صدام را دستگير كردند

8/5/ مقامات پنتاگون اظهار كردند كه در وضعيت كنوني، صدام خود بايد انتخاب كند كه تسليم شود يا در حملات نيروهاي آمريكايي كشته شود

8/5/ نخست وزير انگليس دركنفرانس مطبوعاتي تاكيد كرد: صدام در نا آراميها و درگيريهاي كنوني عراق دست دارد

9/5/ مقامات سيا اعلام كردند : آزمايشها و تحقيقات صورت گرفته بر روي نوار صداي ضبط شده صدام كه پس از مرگ دو فرزندش ؛ شبكه العربيه آن را پخش شد حاكي است صدا متعلق به صدام است

10/5/ شبكه تلويزيوني الجزيره قطر،نوار صوتي ديگري از صدام رييس سابق رژيم عراق را پخش كرد

10/5/ دختران صدام رئيس جمهور سرنگون شده عراق كه همسرانشان به دستور صدام كشته شدند وارد اردن شدند و ملك عبدالله پادشاه اردن خواستار پذيرش پناهندگي و ماندن آنها در اردن شد

10/5/ جابر از كارشناسان مسايل سياسي عراق معتقد است صدام با انتشار پيام هايش ، به دنبال اعلام رهبري خود در عراق است

11/5/ رغد صدام حسين دختر ديكتاتور فراري عراق اطرافيان پدر مخلوع خود را به خيانت به صدام حسين متهم ساخت

13/5/ نيروهاي آمريكايي در عمليات جستجو براي پيدا كردن صدام در زادگاهش تكريت ، دو تن از وفاداران و نزديكان وي را بازداشت كردند

15/5/ فرمانده نيروهاي زميني آمريكا و انگليس در عراق در گفتگو با بي بي سي تصريح كرد، حتي درصورت كشته شدن يا دستگيري صدام، مقاومت عراقي ها بر ضد نظاميان آمريكايي متوقف نخواهد شد

16/5/ فرمانده نيروهاي آمريكايي درمنطقه تكريت اعلام كرد: صدام حسين ديكتاتورسابق عراق هر سه ساعت يك بار از محلي به محل ديگر جابه جا مي شود

17/5/ فرمانده تيپ چهارم نيروهاي پياده آمريكا در عراق اظهار داشت: دستگيري صدام حسين رييس جمهوري عراق امري است مهم، اما درحال حاضر تنها هدف نيروهاي آمريكايي درعراق دستگيري وي نيست

18/5/ نيروهاي اشغالگر آمريكايي درادامه حملات خود به شهرهاي عراق، رييس سرويس امنيت رژِيم عراق و نيز فرمانده نيروهاي فداييان صدام را در شهر فلوجه عراق دستگير كردند

21/5/ پس از بازگشت نيروهاي آمريكايي ازتكريت اين نيروها جستجو براي پيدا كردن صدام را دراين منطقه خاص متوقف كردند

23/5/ يكي از فرماندهان ارشد نظامي آمريكا درعراق اعلام كرد: دلايل محكمي كه از تحقيقات در تكريت به دست آمده است، صدام در اين منطقه مي باشد و دستگيري وي به زودي صورت خواهد گرفت

2/6/ نيروهاي آمريكايي تعدادي از جاسوسان صدام را دعوت به همكاري كرده اند تا با آموزش مجدد آنها بتوانند از آنان براي شناسايي و دستگيري برخي افراد خاص كه مد نظر آمريكاييان است در عراق استفاده كنند

7/6/ دبيركل جنبش علماي مجاهد ترور "محمد باقرحكيم"رييس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق را به طرفداران رژيم سابق حزب بعث و"صدام حسين" نسبت داد

8/6/ يك روزنامه مصري از صحت سندي كشف شده از سازمان استخبارات سابق عراق خبر داد كه دست داشتن مزدوران اين سازمان را در انفجار نجف اشرف و ترور آيت الله محمد باقر حكيم اثبات مي كند

8/6/استاندار نجف گفت دو تن از دستگير شدگان حادثه انفجار در مقابل حرم شريف امام علي (ع) از نيروهاي شبه نظاميان فدائيان صدام بوده اند

9/6/ نظاميان آمريكايي براي دستگيري صدام، منطقه اي را در شهر موصل به محاصره خود درآورده اند

10/6/ اخبار و گزارشهاي رسيده از احتمال تسليم شدن صدام به نيروهاي آمريكايي حكايت دارد

10/6/ شبكه خبري الجزيره نوار صوتي منتسب به صدام رييس سابق رژيم عراق را پخش كرد و در آن تاكيد كرد هيچ ارتباطي با انفجار نجف اشرف و شهادت آيت الله محمد باقر حكيم ندارد

16/6/ نظاميان آمريكايي باحمله به روستاي"خضرا ء" در جنوب شرقي شهر كركوك، عمليات جستجوي گسترده اي را براي يافتن "صدام حسين" ديكتاتور سابق بغداد آغاز كردند

22/6/ يك مقام نظامي آمريكا در عراق از دستگيري 80 نفر از شبه نظاميان وابسته به صدام خبر داد

23/6/ الشرق الاوسط نوشت: وزير دفاع سابق رژيم مخلوع صدام آمادگي مشروط خود را براي تسليم شدن به نظاميان آمريكايي اعلام كرده است

26/6/ مشاورامنيت ملي آمريكا گفت " جرج بوش" رييس جمهور آمريكا صدام ديكتاتور سابق بغداد را به دست داشتن در حملات 11 سپتامبر ( 2001 ميلادي) آمريكا متهم نكرده است

26/6/ صدام در جديدترين نوار صوتي خود كه از شبكه ماهواره اي العربيه پخش شد، خواهان عقب نشيني بدون قيد و شرط نظاميان آمريكايي از عراق شد

26/6/ يك كارشناس سياسي اعلام كرد كه صدام حسين دچار بيماري شديد ذات الريه شده و حال وي وخيم است

27/6/ بدنبال تناقض گويي هاي مقامات دولت بوش نسبت به دخالت صدام در حملات تروريستي يازدهم سپتامبر، بوش اذعان كرددر اين مورد مدركي در دست نيست

30/6/ صدام رئيس جمهور رژيم سابق عراق در حال حاضر سرگرم انجام مذاكرات محرمانه با آمريكايي ها براي خروج سالم از عراق و رفتن به جمهوري بلاروس است

30/6/ مقامات آمريكايي مذاكره با نماينده صدام در مورد دادن اجازه خروج به صدام ازعراق در ازاي نشان دادن مخفيگاه سلاح هاي كشتار جمعي اين كشور را تكذيب كردند

4/7/ وزير مشاور در امور خارجي سابق عراق فاش ساخت كه رژيم صدام حسين هواپيماي حامل بن يحيي وزير خارجه اسبق الجزاير را به عنوان ميانجي در جنگ عراق عليه ايران، سرنگون كرد

5/7/ منابع ديپلماتيك بلندپايه غربي فاش كردند ، دولت بوش در دستگيري صدام در شرايط كنوني به دلايل امنيتي و انگيزه هاي انتخاباتي جدي نيست هر چند نظاميان آمريكايي مناطق اختفاي صدام را به دقت مي شناسند

10/7/ وزير امور خارجه اردن تاكيد كرد كه امان تحت هيچ شرايطي آمادگي پذيرش صدام حسين ديكتاتور سابق عراق را در اين كشور ندارد

10/7/ نيروهاي اشغالگر آمريكايي مستقر در عراق با حمله به شهر بعقوبه درشمال بغداد يكي از مسوولان بلند پايه سابق حزب بعث را دستگير كردند

16/7/ نظاميان آمريكايي در جريان عمليات در عراق 112 نفر از بازماندگان صدام را بازداشت كردند

21/7/ يك مسوول نظامي آمريكا از مخفي شدن "صدام حسين" ديكتاتور سابق عراق در شهر العوجه در شمال عراق خبر داد

4/8/ حاكم آمريكايي عراق تاكيد كرد: حتي دستگيري صدام حسين ديكتاتور سابق عراق منجر به توقف حملات افراد ناشناس درعراق نمي شود

12/8/ روزنامه واشنگتن پست مدعي شد ، صدام با اعتماد به گفته هاي واسطه هاي روسي و فرانسوي متقاعد شده بود كه حمله آمريكا به عراق تنها يك خدعه است و به همين دليل دستوري براي حمله به نظاميان آمريكايي صادر نكرد

16/8/ صدام رئيس سابق رژيم عراق به طور پنهاني از طريق يك بازرگان لبناني با آمريكا تماسهايي براي ممانعت از حمله آمريكا به عراق برقرار و تاكيد كرده بود: حاضر است تمام خواستهاي آمريكا را براي جلوگيري از حمله اين كشور به عراق انجام دهد

25/8/ صدام رئيس جمهور سابق عراق در تازه ترين نوار صوتي خود از انگليس آمريكا و اسراييل به عنوان محور شر نام برد

26/8/ يك هفته نامه فرانسوي زبان فاش كرد: پل برمر حاكم آمريكايي عراق و صدام رئيس جمهور مخلوع عراق به دليل ترس از حملات هر شب را در يك مكان به سر مي برند

28/8/ نظاميان آمريكايي در عراق اعلام كردند كه براي دستگيري عزت ابراهيم الدوري مرد شماره دو رژيم سابق عراق ده ميليون دلار تعيين كرده اند

28/8/ تعداد گورهاي دسته جمعي كه قربانيان رژيم صدام را درخود جاي داده است 263 مقبره اعلام شد ، و تاكيد شد كه تنها تعداد چهل گور دسته جمعي تاكنون بررسي شده است

2/9/ روزنامه سنداي تايمز نوشت : صدام حسين رئيس جمهور سابق عراق در ماه گذشته ميلادي از يكي از شهرهاي كوچك مناطق شمالي بغداد ديدار كرده است

6/9/ همسر صدام رئيس جمهور مخلوع عراق و فرزندانش سوريه را ترك و براي زندگي به يمن منتقل شدند

8/9/ پست مركزي بغداد در يك آگهي از صدام حسين ديكتاتور مخلوع عراق خواسته است تا براي دريافت بسته هاي پستي خود به مركز پست منطقه السنك بغداد مراجعه كند

11/9/ فيصل العبيدي فيلمبردار ويژه صدام رئيس جمهور سرنگون شده عراق گفته است كه صدام پس از كشته شدن دو پسرش ، فقط به داشتن دو يا سه محافظ اكتفا كرده است

13/9/ فيصل العبيدي فيلمبردار ويژه صدام رئيس جمهور سرنگون شده عراق گفته است كه صدام پس از كشته شدن دو پسرش ، فقط به داشتن دو يا سه محافظ اكتفا كرده است

14/9/ هشيار زيباري وزير امور خارجه عراق در گفتگو با خبرگزاري كيودوي ژاپن سرويس جاسوسي سابق صدام را مسئول قتلهاي اخير دانست

16/9/ رئيس يك عشيره عراقي گفت: ديكتاتورسابق عراق فرماندهي تمامي عملياتها عليه نيروهاي اشغالگر آمريكايي را به عهده دارد

17/9/ روزنامه فرا منطقه اي " الزمان " فاش ساخت كه همزمان با حمله آمريكا به بغداد صدام ديكتاتور مخلوع عراق دستور تخليه بانك مركزي را صادر كرد

19/9/ رئيس شوراي حكومتي عراق اعلام كرد يك دادگاه جنايات جنگي صدام حسين رئيس جمهوري سابق اين كشور را به طور غيابي محاكمه خواهد كرد

20/9 / حاكم آمريكايي عراق اعلام كرد : تشكيل دادگاههاي جديد عراق براي محاكمه طرفداران صدام امري بسيار مهم است

23/9/يك مقام آگاه در داخل عراق از احتمال بازداشت صدام حسين در روزهاي آينده خبر داد.

23/9/فرمانده نظاميان آمريكايي در شهر تكريت گفت: نظاميان آمريكايي در 30 روز گذشته توانستند قسمت زيادي ازمنابع مالي مهاجمان را قطع كنند

23/9/ صدام رئيس جمهور مخلوع عراق زنده است و هر هفته با همسر و پسرش كه در لبنان به سر مي برند تماس مي گيرد

23/9/ صدام حسين رئيس جمهور سابق عراق دستگير شد.

23/9/ شبكه خبري العربيه دريك خبري فوري اعلام كرد : پنتاگون دستگيري صدام ديكتاتور سابق عراق را رد كرد

23/9/ شبكه خبري الجزيره در يك خبر فوري به نقل از يكي از مسئولان نزديك به پل برمر حاكم آمريكايي عراق گزارش داد : صدام دستگير شده است

23/9/ خبرگزاري فرانسه از دستگيري صدام رئيس جمهوري مخلوع عراق خبرداد

23/9/ انتفاض قنبر رئيس بخش اطلاع رساني شوراي حكومت انتقالي عراق گفت: بخشي از خون فرد دستگير شده آزمايش و معلوم شد، شخص دستگير شده صدام است

23/9/ پل برمر حاكم آمريكايي عراق از كليه اعضاي شوراي حكومت عراق براي تصميم گيري پيرامون بازتاب دستگيري صدام به يك اجلاس فوق العاده دعوت كرد

23/9/ نخست وزير حكومت كردستان خبر دستگيري صدام را تاييد كرد

23/9/ توني بلر نخست وزير انگليس خبر دستگيري صدام را تاييد كرد

23/9/ پنتاگون خبر دستگيري صدام را تاييد كرد

23/9/احمد چلبي عضو شوراي حكومت انتقالي عراق خبر دستگيري صدام حسين را در شهر تكريت تاييد كرد

23/9/ شبكه تلويزيوني العربيه در اخبار زيرنويس خود جزئياتي را در مورد چگونگي دستگيري صدام اعلام كرد

23/9/ شبكه خبري الجزيره گزارش داد كاخ سفيد خبر دستگيري صدام را با احتياط به گوش جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا رساند

23/9/ اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق اعلام كردند كه نيروهاي آمريكايي تدابير امنيتي شديدي را براي جلوگيري از فرار صدام بكار گرفته اند

23/9/ تصاويري از دستگيري صدام در نشست خبري بغداد كه با حضور فرماندهان نظامي آمريكا و مسئولان شوراي حكومت انتقالي برگزارشد پخش شد

23/9/ پايگاه اينترنتي مجله آلماني اشپيگل از خوشحالي مردم عراق از دستگيري صدام خبر داد

23/9/ فرمانده نيروهاي آمريكايي در عراق گفت در حال گرفتن آزمايش دي ان اي از صدام هستيم

23/9/ عدنان پاچه چي عضو شوراي حكومت انتقالي عراق در نشست خبري مشترك با مقامات آمريكايي در بغداد با تائيد خبر دستگيري صدام از تشكيل دادگاه ويژه و مستقل براي محاكمه او خبر داد.

23/9/ تصاويري از دستگيري صدام در نشست خبري بغداد كه با حضور فرماندهان نظامي آمريكا و مسئولان شوراي حكومت انتقالي برگزارشد پخش شد

23/9/ صدام ديكتاتور سرنگون شده عراق سرانجام پس از 240 روز سرنگوني و آوارگي ساعت 20 به وقت محلي در شهر بغداد در منطقه الدورا واقع در 15 كيلومتري جنوب تكريت دستگير شد

23/9/ صدام درلحظه دستگيري بسيار ژوليده وشكسته بود و ريش انبوهي داشت او بدون هيچگونه مقاومتي و برخلاف آنچه كه تصور مي شود آرام خود را تسليم نيروهاي آمريكايي كرد

23/9/ پخش خبر دستگيري صدام توجه جهانيان را به خود جلب كرد وميليون ها بينده براي آگاهي از سرنوشت ديكتاتور فراري بغداد پاي گيرنده هاي تلويزيوني خود نشستند

23/9/ بوش رييس جمهور آمريكا پس از دستگيري صدام سخن مي گويد

23/9/ ريكاردو سانچز فرمانده نظاميان آمريكايي درعراق گفت: صدام بدون هيچ گونه مقاومتي دستگير شد زيرا احساس مي كرد منطقه امن است

23/9/ رغد دختر بزرگ صدام كه در اردن بسر مي برد بلافاصله پس از شنيدن خبر دستگيري پدر ديكتاتور خود ، به شدت گريست

23/9/ عدنان پاچه چي عضو شوراي حكومت انتقالي عراق اعلام كرد كه يك دادگاه ويژه با حضور نمايندگان حقوق بشر وبا حضور وكلاي مدافع بين المللي محاكمه صدام را به عهده خواهد داشت

23/9/ روساي كشورهاي مختلف از دستگيري صدام استقبال كردند

23/9/ تصاويري از دستگيري صدام در نشست خبري بغداد كه با حضور فرماندهان نظامي آمريكا و مسئولان شوراي حكومت انتقالي برگزارشد پخش شد

23/9/ مدير روابط عمومي نيروهاي اشغالگر گفت:" دستگيري صدام احتمالا باعث خواهد شد حملات هواداران او شدت يابد اما در نهايت از شدت حملات كاسته خواهد شد

23/9/ وزير امور خارجه مصرتصريح كرد: قاهره از تشكيل دادگاه براي محاكمه صدام ديكتاتور سابق عراق حمايت مي كند

23/9/ موفق الربيعي عضو شوراي حكومت انتقالي عراق پس از ديدار با صدام گفت: صدام از جنايات خود احساس پشيماني نمي كند

23/9/ شبكه المنار لبنان اعلام كرد: ارتباطات تلفن همراه چهار تن از اعضاي شواري حكومت انتقالي عراق به هنگام عيادت از صدام قطع شد تا محل وي فاش نشود

23/9/ دراولين واكنش اتحاديه عرب پس از دستگيري صدام عمرو موسي دبير كل اين سازمان دستگيري صدام را پايان زندگي رژيم سابق عراق خواند

23/9/ خبرفوري و كوتاه خبرگزاري جمهوري اسلامي "ايرنا" در خصوص دستگيري صدام كه ساعت 13:09 امروز ارسال شد به سرعت به خبر نخست وسايل ارتباط جمعي جهان تبديل شد

23/9/ خاوير سولانا رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا دستگيري صدام را رويدادي بسيار مهم براي عراق دانست و آن را موجب تسريع بخشيدن بازگشت ثبات به اين كشور دانست

23/9/" ريموند اوديرونو" فرمانده نظاميان آمريكايي در شهر تكريت گفت: صدام در زمان دستگيري تلفن همراه و يا وسيله ارتباطي ديگري را در اختيار نداشت

23/9/ رئيس جمهوري آمريكا گفت : دوران شكنجه و پليس مخفي در عراق پايان يافته است

23/9/ شبكه تلويزيوني سي بي اس آمريكا در گزارشي به نقل از منابع نظامي ناشناش ادعا كرد صدام كه بعد ازظهرروزشنبه توسط نظاميان آمريكايي دستگير شد در مكاني نامعلوم در خارج از عراق نگهداري مي شود

23/9/ جرج بوش خطاب به ملت عراق گفت : از امروز ديگر از صدام نترسيد او ديگر هرگز باز نخواهد گشت

23/9/رئيس جمهوري آمريكا گفت: با دستگيري صدام مبارزه با تروريسم پايان نمي يابد

23/9/ شياع البكر عضو شوراي حكومت انتقالي عراق در گفتگو با مهر گفت :" صدام بايد در دادگاه جنايات جنگي عراق كه چندي پيش تشكيل شد، محاكمه شود

23/9/ جلال طالباني عضو شوراي حكومت انتقالي عراق درگفتگو با شكبه ايراني "العالم " نحوه دستگيري صدام ديكتاتور سابق عراق را در شهر تكريت تشريح كرد

23/9/ مقامات وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون)اعلام كردند: يكي از نزديكان صدام ،محل اختفاي وي را به نيروهاي آمريكايي اطلاع داده است و به نظر مي رسد اين فرد برنده جايزه 25 ميليون دلاري شده باشد

23/9/ شبكه خبري بي بي سي در تحليلي با ارزيابي يكطرفه تاريخچه ظهور وسقوط حكومت صدام در عراق بي تفاوتي وسكوت دولت آمريكا را در جنايات ضد حقوق بشري ديكتاتور عراق مورد تاييد قرار داد

24/9/ دستگيري صدام توسط نيروهاي آمريكايي در شهر تكريت زادگاه وي با واكنش هاي داخلي و بين المللي و جهاني رو به رو شد

24/9/ كوفي عنان دبير كل سازمان ملل گفت: دستگيري صدام نويد بخش آزادي و ثبات در عراق است

24/9/ وزارت امور خارجه انگليس به مقامات عراقي ابلاغ كرد: در صورتي كه صدام محاكمه شود انگليس با صدور حكم اعدام براي وي مخالفت مي كند

24/9/ موسسه تحقيقات و سياست برلين در گفتگو با روزنامه آلماني تاگس اشپيگل دستگيري صدام را براي مردم عراق نويد بخش آزادي و رفاه خواند و خاطر نشان كرد مردم عراق خواهان خروج نيروهاي آمريكايي از اين كشور هستند

24/9/ روزنامه اتريشي تيرول نوشت : ايران پس از دستگيري صدام خوشحال ترين كشور دنياست

24/9/ صفحه نخست تمام روزنامه هاي عرب زبان و انگليسي زبان كويت،از خوشحالي مردم و مقامات اين كشور از دستگيري ديكتاتور سابق عراق خبر دادند

24/9/ صدام رئيس جمهور مخلوع عراق در زمان دستگيري توسط نيروهاي آمريكايي خواستار مذاكره با اين نيروها شد

24/9/ رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق گفت: قضات عراقي صدام ديكتاتور سابق عراق را در چارچوب تشكيل يك دادگاه جديد براي محاكمه جنايت كاران جنگي محاكمه خواهند كرد

24/9/ با دستگيري صدام قيمت نفت سير نزولي داشت

24/9/ كابوس 35 ساله ملتهاي منطقه از جمله ايران ، عراق و كويت در جريان عمليات " طلوع سرخ" با دستگيري ديكتاتور فراري عراق براي هميشه به پايان رسيد

24/9/ صدام در ديدار با اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق در واكنش به سئوال موفق الربيعي عضو اين شورا كه پرسيد: چگونه در روز قيامت با خداوند روبرو مي شوي؟ ضمن توهين، تلاش كرد به الربيعي حمله كند

24/9/ يك روانكاو كويتي پس از مشاهده فيلم دستگيري صدام وتجزيه وتحليل نظري حركات وي احتمال داد ديكتاتور بغداد سر انجام دست به خود كشي خواهد زد

24/9/ بعد از انتشار خبر بازداشت حاكم سابق عراق ؛ آمريكا با شتاب فراوان ؛ يك سخنراني‎ ‎ فوري براي "جرج بوش " ترتيب داد تا كاخ سفيد بتواند محو شدن سايه هولناك‎ او بر مردم عراق و سربازان بيگانه در اين كشور را اعلام كند‎

24/9/ روزنامه البيان در مقاله اي تحت عنوان"صدام چگونه محاكمه خواهد شد"به تشريح چگونگي محاكمه اين جنايتكار جنگي پرداخته است

24/9 / كارشناس آلماني مسائل عراق در گفتگو با تلويزيون" آ، ار، د " آلمان خاطر نشان كرد : خبر دستگيري صدام اميد برقراري امنيت را به همراه آورد

24/9/ مجله آمريكايي تايمز فاش ساخت: صدام رئيس جمهوري مخلوع عراق وجود سلاح كشتار جمعي در عراق را تكذيب كرد

24/9/ معاون وزير امور خارجه روسيه دستگيري صدام توسط نيروهاي آمريكايي را حركتي نمادين و تبليغاتي عنوان كرد كه تغييري در وضع كنوني عراق ايجاد نخواهد كرد

24/9/ روزنامه آلماني مورگن پست در شماره خود از دستگيري صدام بعنوان برگ برنده اي براي رئيس جمهوري آمريكا در انتخابات آتي رياست جمهوري اين كشور ياد كرد

24/9/ محمد سعيد الصحاف وزير سابق اطلاع رساني عراق گفت ازاينكه صدام زنده دستگير شد تعجب مي كنم چرا كه او ادعا مي كرد زنده بدست آمريكايي ها نخواهد افتاد

24/9/ روزنامه آلماني برلينرسايتونگ با اشاره به دستگيري صدام نوشت : دستگيري صدام تثبيت موقعيت نيروهاي آمريكايي را بدنبال نخواهد داشت

24/9/ سيلويو برلوسكوني كه كشورش رياست دوره اي اتحاديه اروپايي را به عهده دارد دستگيري صدام را براي مردم عراق موفقيت آميز خواند

24/9/ موفق الربيعي عضو شوراي حكومت انتقالي عراق گفت : ملت عراق و شوراي حكومت انتقالي خواهان محاكمه صدام در يك دادگاه عراقي هستند