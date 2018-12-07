دولت باید خروجی مذاکره با اروپا را به مجلس ارائه کند

محسن کوهکن در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عدم اجرای تعهدات اروپا پس از خروج آمریکا از برجام، اظهار داشت: اروپاییها صرفا فرصتسوزی میکنند و ما باید این مسئله را مورد توجه قرار دهیم.
وی ادامه داد: مقامات اروپایی صرفا در گفتگوها و مصاحبه های خود تظاهر به اقدام میکنند درحالیکه این مسئله برای ما کفایت نمیکند و نباید دلمان را به تظاهرهای آنان خوش کنیم.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با تأکید بر اینکه اروپاییها وقتکُشی زیادی تاکنون کردهاند، تصریح کرد: باید خروجی وعدههای اروپا را ببینیم اما متأسفانه با گذشت چندین ماه از وعده آنان، ما چنین مسئلهای را نمیبینیم.
کوهکن متذکر شد: البته مقامات اروپایی در اظهارات خود اقدامات ترامپ را محکوم کردند و از وی حمایت نمیکنند اما از نظر اقدام عملی، فقط تظاهر میکنند و خروجی ملموسی از تعهدات آنان نمیبینیم.
وی بیان کرد: اظهارات برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و همچنین آقای عراقچی به خوبی مؤید آن است که به دقیقه ۹۰ نزدیک میشویم و بالاخره مشخص میشود که اروپاییها چه اقدامی میخواهند انجام دهند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مسلم است که از مجلس از دولت خروجی مذاکرات با اروپا را میخواهد و این خروجی باید به گونهای باشد که در شرایط تحریم، وضعیت اقتصادی کشور نابسامان نشود و بتوانیم بحرانهای پیشرو را بگذرانیم.
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