ارزش قراردادهاي صنايع دريايي كشور به دو ميليارد دلار رسيده است

به گزارش خبرگزاري مهر، دبير انجمن مهندسي دريايي ايران در مراسم اختتاميه نخستين نمايشگاه صنايع دريايي كشور در جزيره كيش گفت: در پنج سال گذشته با تغيير نگرش مسوولين نسبت به صنايع دريايي و خودباوري مهندسين وكارگران ايراني ارزش قراردهاي اجرا شده در صنايع دريايي كشور از صدو پنجاه ميليون دلار به بيش از دو ميليارد دلار در سال رسيده است.

مهدي دهقان افزود: در بخش سكوسازي عليرغم اينكه اين صنعت جديد است ولي در هيچ رده اي از شاغلان اين صنعت از نتوانستن صحبت به ميان نمي آيد و در بخش نظامي و كشتي سازي نيز قراردادها با بخش داخلي بسته مي شود و ديگر سخني از حضور پيمانكاران خارجي نيست.

وي افزود: با اين وصف برابر آمار و ارقام مستدل و با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري و حمايتهاي رييس جمهور و مجلس شوراي اسلامي، چشم انداز آينده بازار داخلي جذب سالي پنج ميليارد دلار در سال در اين صنعت خواهد بود.

منوچهر امامي مديرعامل مركز توسعه تجارت كيش نيز در اين مراسم به حضور چشمگير توليد كنندگان و صنعتگران خارجي در اين نمايشگاه اشاره كرد و گفت: نمايندگاني از كشورهاي اسپانيا، آلمان، امارات متحده عربي، انگليس، چين، دانمارك، سوئد، سوئيس، فرانسه، فنلاند، مالزي، نروژ، هلند و يونان با مشاركت در برگزاري اين نمايشگاه آخرين دستاوردها و فن آوري هاي خود را در زمينه صنايع دريايي از قبيل ساخت و توليد كشتي، صنايع نفت و گاز سازه هاي فراساحل در سيستم رانش كشتي، مبدلهاي حرارتي، تجهيزات مخابراتي، الكترونيكي، انواع جليقه نجات، خدمات فني و مهندسي دريايي، طراحي، آموزش، تحقيقات و خدمات حمل و خدمات حمل و نقل دريايي را در فضايي به وسعت هفت هزار متر مربع فضاي سرپوشيده در معرض عموم قرار دادند.

وي به مشاركت علمي وتحقيقاتي سازمانهاي دولتي و خصوصي اشاره كرد و آنرا باعث غناي هر چه بيشتر اين نمايشگاه دانست و گفت: ظرفيت بالاي جزيره كيش در ارائه تسهيلات و امكانات جهت برگزاري نمايشگاههاي صنايع دريايي مي تواند به توسعه اين صنعت در كشور كمك نمايد و اين جزيره را به مركزي براي داد و ستد خدمات درياي تبديل نمايد وي همچنين به برگزاري دوسالانه نمايشگاه صنايع دريايي در كيش اشاره نمود.