تناقض بودجه سال آینده با اهداف آموزش عالی / معلوم نیست دولت تا چه حد به فکر آموزش عالی است

دکتر "علی عباسپور تهرانی فرد" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : انقباضی بسته شدن بودجه باید در مورد دستگاهی صدق کند که برنامه های آن نیز انقباضی باشند و قانون کلی در مورد انقباض یا انبساط بودجه ها باید با در نظر گرفتن اهداف دستگاه های مختلف اجرا شود.

وی با اشاره به بودجه های مربوط به آموزش سال آینده گفت: مباحث آموزش عالی با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته برای گسترش آن نیازمند اعتبارت کافی است و زمانی که افزایش ظرفیت و ایجاد دانشگاه در استان های مختلف به عنوان اهداف یک وزارتخانه در نظر گرفته می شود، برای اجرایی شدن این هدف باید اعتبارات را هماهنگ با آن پرداخت کرد.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس افزود: انقباضی بسته شدن بودجه آموزشی سال آینده کشور برای نمایندگان مجلس نگران کننده است و به طور واقعی مشخص نیست دولت چه میزان به فکر آموزش و آموزش عالی کشور است.