آذربايجان درانديشه تكرار پيروزي براستقلال انزلي

به گزارش خبرنگار" مهر" درسومين هفته ازدوربرگشت مسابقات زيرگروه ليگ ساعت 14 فردا تيم فوتبال آذربايجان درورزشگاه شهيد دستگردي (اكباتان) ديداري حساس را درمقابل استقلال انزلي برگزارخواهد كرد.

تيم آذربايجان كه درديداررفت با يك گل مقابل حريف به برتري دست يافته است، دراين ديدارميثم رضا پورواميرتوكليان دوبازيكن ثابت خود را به دليل محروميت دراختيار ندارد وبه نظرمي رسد به همين جهت با تغييراتي وارد ميدان شود.

هم اكنون تيم آذربايجان با 13 امتيازدررده سوم جدول قراردارد ودرصورت پيروزي درديدارفرداازموقعيت خوبي درجدول برخوردار خواهد شد واميدواريهايش براي صعود به رقابتهاي ليگ دسته اول پررنگ ترخواهد شد.

گفتني است: تيم فوتبال آذربايجان درديداررفت كه درشهرانزلي برگزارشد با تك گل حميد بيات به پيروزي دست يافت.