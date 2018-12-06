تصاویر ماهواره ای از تداوم فعالیت موشکی کره شمالی حکایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانال خبری آسیا، تصاویر جدید ماهواره ای نشان می دهند که پس از برگزاری نشست دوجانبه «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در ماه ژوئن، پیونگ یانگ یک پایگاه مهم و کلیدی موشکهای دوربُرد را توسعه داده است.

این در حالی است که رهبران آمریکا و کره شمالی در نشست سنگاپور سندی را به امضا رساندند که در آن بر «همکاری در مسیر» خلع کامل سلاح هسته ای شبه جزیره کره متعهد شدند؛ هرچند که در سند به نحوه تحقق این مهم اشاره ای نشده است.

تصاویر ماهواره ای که خبرگزاری سی ان ان منتشر کرد، نشان می دهد که پیونگ یانگ پایگاه موشکی «یِئونگ جِئودونگ» واقع در رشته کوههای داخلی این کشور را ارتقا داده و تأسیسات دیگری را نیز احداث کرده است.

کارشناسان می گویند که موقعیت جغرافیایی این پایگاه موشکی، آن را به مکانی مناسب برای استقرار جدیدترین موشکهای دوربرد کره شمالی از جمله موشکهایی با قابلیت حمل کلاهک هسته ای تبدیل کرده است.

پنتاگون در واکنش به این گزارش با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «ما به دقت [فعالیتهای] کره شمالی را تحت نظر داریم».

«جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا روز سه شنبه به نقل از ترامپ گفت که مرد قدرتمند کره شمالی به تعهدات اعلام شده در نشست سنگاپور عمل نکرده است. با این وجود، دونالد ترامپ روز شنبه ابراز امیدواری کرد که دومین نشست خود با کیم جونگ اون را در اوایل سال ۲۰۱۹ برگزار کند.

لازم به ذکر است که مقامات آمریکا بر خلع سلاح کامل، قابل راستی آزمایی و بازگشت ناپذیر شبه جزیره کره پیش از لغو تحریمها تأکید می کنند.

اما کره شمالی به تقاضاها برای آنچه که خلع سلاح «یکجانبه» می خواند، پاسخ منفی داده و درعوض، خواستار اقدامات متقابل آمریکا در فرآیندی تدریجی شده است.