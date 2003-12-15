برخورد با بحران ها و ايجاد نظم عمومي از وظايف دادستاني است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر آيت الله هاشمي شاهرودي در ديدار با قضات دادسراي تهران با بيان اينكه بسياري از بخش هاي قضايي در حال حاضر احيا ء شده است گفت : نواقص و كاستي هايي در برخي بخش ها ديده مي شود كه بايد برطرف گردد .

وي با اشاره به وظايف و اختيارات دستگاه قضايي اظهار داشت : كارهاي اجرايي و عملياتي يكي از وظايف دستگاه قضايي است كه احتياج به حضور قضات و اقدام و عمل آنها دارد.

رييس قوه قضاييه تحقيق و بازجويي، كشف جرايم، و پيشگيري از وقوع جرم ، ايجاد امنيت عمومي ، حراست از حقوق عمومي و حاكميت در جامعه، برخورد با بحران ها و اغتشاشات و برقراري نظم عمومي را از وظايف كار دادستاني و قوه قضاييه دانست و گفت : در اين زمينه فقط قوه قضاييه نمي تواند به تنهايي عمل كند بلكه ديگر نهادها نيز بايد در اينگونه امور همكاري داشته باشند .

رييس قوه قضاييه تصريح كرد : تمامي وظايف دادسراها بايد بوسيله نهاد و ابزاري پيگيري شود تا دادسراها عادلانه تر احيا شوند تا باعث اقتدار بيشتر قوه قضاييه شوند .

دادستان عمومي و انقلاب تهران نيز در ابتداي اين مراسم به ارائه گزارشي از عملكرد دادسراها در 6 ماهه گذشته پرداخت و گفت : در 6 ماهه گذشته 341 هزار و 446 فقره پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب تهران وارد شده كه از اين تعداد 307 هزار و 807 فقره پرونده مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي قرار گرفته كه مي توان گفت كه بيش از 90 درصد پروندها مورد رسيدگي قرار گرفته است .

سعيد مرتضوي ادامه داد : در ماههاي مهر و آبان حدود 10 هزار پرونده از پروندهاي موجود مربوط به ماههاي قبل در دادسراي عمومي و انقلاب تهران مورد رسيدگي قرار گرفته و با اتخاذ تصميم نهايي مختومه شده است .

وي از جمله اقدامات انجام شده در دادسراي عمومي و انقلاب تهران را ساماندهي واحد نظارت بر زندانها و ضابطين و سجل كيفري ذكر كرد و گفت : كنترل بازرسي ، ارزشيابي واحد هاي مختلف دادسرا ، ايجاد تسهيلات در مراجعات مردم به دادسرا ، مبارزه با مفاسد اجتماعي و جرايم خاص ، برنامه ريزي جهت جلوگيري از اغتشاشات سياسي ، امنيتي در تهران از جمله اقدامات انجام شده در دادسراي عمومي و انقلاب تهران اعلام كرد .

وي با تاكيد بر اهميت تشكيل دادسرا هاي تخصصي گفت : دادسراهاي تخصصي امور جنايي انقلاب ، ارشاد ، فرودگاه ، نيابت نوجوانان و سرپرستي از دادسراهاي تخصصي است كه با تشكيل اين دادسراها رسيدگي هاي تخصصي فني و با كار كارشناسي انجام مي شود .

مرتضوي با شاره به اهميت تشكيل شوراي سياست گذاري دادسراها اظهار داشت : اين شورا متشكل از دادستان و 7 نفر از معاونتهاي ستادي در جهت برنامه ريزي در رسيدن به اهداف و همفكري مشترك و تعامل بين مسوولين دادسرا تشكيل شده است .

مرتضوي گفت : دادسرا در اين مدت در برخورد با جرايم خاص و مفاسد اجتماعي قاطعانه و موثر برخورد كرده است كه كشف باند سرقت اينترنتي ، پرونده مدير عامل بانك صنعت و معدن ، مدير عامل سابق شركت ارج ، شناسايي و دستگيري باند قاچاق دارو و دستگيري عوامل تير اندازي به سفارت انگليس ، برخورد با اغتشاشات تير ماه و اراذل اوباش ، قاچاق زنان و كودكان از جمله اين موارد است .

وي تصريح كرد : دادسراي عمومي و انقلاب تهران از زمان شروع دادسرا با اعتقاد راسخ درامر مبارزه با مواد مخدر فعال بوده است كه آمار مواد مخدر مكشوفه 9 تن بوده است .

وي با اشاره به برخي آمار جرايم كه توسط دادسرا مورد رسيدگي واقع شده گفت : صدور چك بلامحل 334 هزارو 35 پرونده ، سرقت 30 هزار و 61 پرونده ، تصرف عدواني 9 هزارو 596 پرونده ، شرب خمر 5 هزار و 733 پرونده ، تخريب 5 هزارو 193 پرونده اقدام عليه امنيت داخلي كشور 918 پرونده و اختلاس ارتشاء ، كلاهبرداري و خيانت در امانت 20 هزار و 806 پرونده بوده است كه مورد رسيدگي قرار گرفته است.

وي خاطر نشان كرد : با توجه به اينكه ساختمان هاي موجود و در اختيار دادسراي عمومي وانقلاب تهران عموما قديمي و فرسوده هستند و تنها از نظر كيفي در شان قضات و قضاوت نيستند بلكه از نظر كمي نيز پاسخگوي نياز فعلي نخواهد بود بنابراين در هر منطقه شهرداري تهران ساختمان هاي با عنوان مجتمع قضايي كه در بر گيرنده دادسرا و دادگاههاي كيفري باشند بايد تدارك ديده شود .

دادستان عمومي و انقلاب تهران تصريح كرد : پليس قضايي به عنوان ضابط دادگستري و بازوي اجرايي دادسرا تضمين اجرا و بلاغ دستورات و احكام قضايي از امور بسيار ضروري است كه اقدام مساعد در اين خصوص در ارتقاء كمي و كيفي خدمت رساني قضايي به مردم مفيد خواهد بود.

گفتني است در اين مراسم وزير دادگستري ، رييس كل دادگستري استان تهران وجمعي از معاونين و بازپرسان ناحيه مركز حضور داشتند .