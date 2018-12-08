مصطفی شریفات در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره بازی مقابل تیم سایپا گفت: بازی بسیار زیبایی بود و تمام تماشاگرانی که در سالن حاضر بودند، از تماشای این مسابقه رضایت داشتند. هیچگاه راجع به داوری صحبت نکردهام اما در این بازی از نظر داوری اذیت شدیم. داور در بسیاری از صحنهها به ضرر تیم ما سوت زد. نمیدانم چه مشکل و اتفاقی پیش آمده که اینگونه برای ما داوری میکنند؛ چه زمانی که در تبریز میزبان هستیم و چه زمانی که در خارج از خانه بازی میکنیم، داوری علیه ما است.
بازیکن تیم والیبال شهرداری تبریز در ادامه تأکید کرد: بازیکنان ما بسیار خوب والیبال بازی میکنند و حیف است که اینگونه نتیجه بگیرند. کمیته داوران باید فکری به حال این موضوع داشته باشد.
وی درباره نبود ویدئو چک در سالن مسابقات نیز گفت: صد درصد نبود ویدئو چک میتواند تأثیر بسیاری در نتایج داشته باشد. در مسابقات بزرگ دنیا نیز داورهایی که در سطح بالا قضاوت میکنند، باز هم دچار اشتباه میشوند و با استفاده از ویدئو چک، رأی برگشت داده میشود. گاهی یک یا دو امتیاز میتواند تیم پیروز و بازنده را مشخص کند.
شریفات افزود: در حال حاضر شرایط به گونهای است که همه تیمها به داوری اعتراض میکنند اما تیم ما تا به امروز هیچ اعتراضی نداشته است. در بازی مقابل سایپا خسته شده بودیم چرا که داور به ضرر تیم ما سوت زد. تعدادی از تیمها با اعتراضاتی که به داوری دارند، امتیازات را به نفع خود تغییر داده و داور را تحت تأثیر خود قرار میدهند. آنها طوری اعتراض میکنند که گویا فقط خودشان تمایل به پیروزی دارند و سایر تیمها نمیخواهند که برنده شوند. باید جلسهای در کمیته داوران برگزار شود و برای رفع این مشکل تصمیمگیری کنند چرا که اگر این مشکل حل نشود، والیبال نابود خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه تیم شهرداری تبریز تا به امروز نتوانسته نتایج خوبی را کسب کند، گفت: طبیعی است چرا که تیم تبریز بسیار دیر تشکیل شد و اصلاً قرار نبود امسال در رقابتهای لیگ شرکت کند اما به یکباره مسئولان تصمیم به تیمداری در مسابقات گرفتند. از سوی دیگر، ۸۰ درصد شاکله اصلی تیم تغییر کرده و بازیکنان بسیار جوانی به تیم تزریق شدهاند. نیاز به زمان داریم تا بتوانیم رفتهرفته بهتر شویم و نتایج مورد نظر را کسب کنیم.
بازیکن تیم شهرداری تبریز در پایان درباره وضعیت قراردادها خاطرنشان کرد: امسال شرایط قراردادها در اکثر تیمها خراب شده و مبلغ قراردادها کاهش یافته است. تیمهایی نیز که با بازیکنان خود قرارداد میبندند اکثراً به تعهدات خود عمل نمیکنند. به هر حال بازیکنان مایحتاج خود را تنها از این راه کسب میکنند. باور کنید والیبالیستها به غیر از والیبال بازی کردن، کار دیگری بلد نیستند و هیچ تجارتی نمیتوانند انجام دهند. امیدوارم که به فکر بازیکنان باشند.
نظر شما