اسامی پذیرفته شدگان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کرمان اعلام شد

حمید خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از بین ۱۴۷ نفری که مدارک خود را در ابتدای سال جاری جهت ثبت نام در این دفاتر به تهران ارسال کرده اند حدود ۸۰ نفر پذیرفته شده اند که این افراد می توانند با مراجعه به www.dadgostari-kr.ir اسامی را مشاهده کنند.

وی افزود : به افرادی که از سوی معاونت آمار و فناوری قوه قضاییه پذیرفته شده اند برای انجام مصاحبه اطلاع داده می شود لذا از مراجعه حضوری به دادگستری خودداری کنند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان کرمان در رابطه با افرادی که امتیاز لازم را کسب نکرده اند، گفت: ثبت، تعیین امتیاز و اعلام اسامی پذیرفته شدگان از سوی معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه انجام شده است و معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کرمان در زمینه تعیین امتیاز اختیاری نداشته و همچنین هیچ مسئولیتی در قبال افرادی که پذیرفته نشده اند ندارد، لذا به دادگستری مراجعه نکنند.

به گفته وی اسامی پذیرفته شدگان در شهر کرمان به زودی اعلام خواهد شد.