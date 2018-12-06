المان کتاب در میدان امام خمینی(ره) شاهرود رونمایی شد

محسن احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه المان کتاب دریکی از پرترددترین میدان‌های شاهرود نصب شد، ابراز داشت: با توجه به اینکه مردم در طول دوران متوالی بافرهنگ مطالعه آشنا بودند برای یادآوری نقش و جایگاه مطالعه و کتابخوانی تلاش شد تا دریکی از پرترددترین میدان‌های شهر این المان مستقر شود و به نوعی نشان از توجه جدی شهرداری شاهرود به فرهنگ مطالعه در راستای ارتقای فرهنگ عمومی و شهروندی است.

وی ضمن بیان اینکه این المان برای یادآوری و تأکید بر فرهنگ و اهمیت موضوع کتابخانی شد، اضافه کرد: دریکی دیگر از میدان‌های شهر ساعت گل نیز یک المان کتاب نصب شد و نام‌گذاری یکی از میدان‌های شهر به نام میدان کتاب در دستور کار قرار دارد.

شهردار شاهرود بابیان اینکه می‌کوشیم تا کتاب به‌راحتی در دسترس مردم قرار داده شود، ابراز داشت: علاوه بر اینکه ایجاد فضایی برای مطالعه در پارک‌ها برنامه‌ریزی می‌شود در وسایل حمل‌ونقل عمومی هم می‌خواهیم کتاب در دسترس عموم باشد تا با راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار این موضوع ارتقا کتاب و کتابخوانی را به صورت محله محور اجرا کنیم.

احمدی در ادامه تصریح کرد: با برگزاری برنامه‌هایی ازجمله قرائت و روخوانی کتاب که کتاب را با گویش محلی بیان کند تلاش خواهد شد تا زمینه‌هایی را برای آشنایی و ارتباط بهتر مخاطبان گروه‌های سنی مختلف با نقش موضوع کتاب عملیاتی کنیم.

وی اضافه کرد: هر چه قدر مردم مطالعه را بیشتر در سبد کالایی خود قرار دهند به همان میزان شاهد ارتقا سواد و کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود ازاین‌رو برنامه‌های فرهنگی در دستور کار شهرداری قرار دارد.