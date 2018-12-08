بانک ها در پرداخت تسهیلات مانع تراشی نکنند

سید حسن مقدس در گفتگو با مهر اظهارکرد: بانک ها نقشی اساسی در توسعه فعالیت های اقتصادی جامعه و بخصوص در شرایط موجود در استان به لحاظ دشت های بحران زده همچون آیسک دارند.

وی گفت: به یقین بانک ها می توانند از طریق منابع در اختیار در راستای فرامین مقام معظم رهبری و مصوبات هیات دولت در راستای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گام بردارند.

مقدس ادامه داد: اما به نظر می رسد برخی بانک ها بیش از حد در پرداخت یا استمهال تسهیلات کشاورزان، دامداران، روستاییان محتاط عمل می کنند این در حالی است که بانک های عامل در خصوص جذب سهم تسهیلات اشتغال روستایی فراگیر استان و همچنین استمهال تسهیلات کشاورزی سهم ابلاغی از سوی دولت نیز نقش شایانی نداشته اند.

عضو شورای اسلامی شهر آیسک تاکید کرد: بانک ها در احقاق حقوق مردم و انجام تکالیف اداری نباید متوسل به ادبیات خاص و مانع تراشی های اداری شوند.

وی افزود: کشاورزان و باغداران منطقه در سال زراعی گذشته در محصولات باغی پسته قریب به ۱۰۰درصد محصولات خود را از دست داده و در سال زراعی جاری نیز به دلیل تغییرات بد جوی در زمستان گذشته محصول سال آینده خود را از دست داده اند.

مقدس اظهار داشت: کشاورزان و باغداران اکنون برای تامین خداقل معیشت زندگی در شرایط کنونی با مشکل جدی مواجه هستند که انتظار می رود مدیران استانی و شهرستانی در جهت تسریع در مصوبات هیئت وزیران و اجرای آن توسط بانک ها اقدامات عاجل بعمل آورند.

وی ادامه داد: سهم متقاضیان خرد از سفره بانک ها روز بروز کمتر می شود و تعیین شروط و موانع متعدد بسیاری از دریافت تسهیلات منصرف می کند.

دبیر ستاد توسعه شهرستان اظهار داشت: شاهد هستیم شهروندانی برای دریافت تسهیلات ۱۰ و ۲۰ میلیون تومانی در بخش دام حتی از منابع سرمایه در گردش به یکی از شعب بانک ها در شهرستان مراجعه کرده و در ادامه ماجرا بدلیل سختگیری بیش از حد عطایش را به لقایش بخشیده است.

وی تصریح کرد: در شرایطی که بسیاری از متقاضیان وام جوانان یا خانواده هایی هستند که گره کارشان با ده، بیست میلیونی باز می شود، سختگیری های بعضا بی دلیل در اعطای وام بهانه هایی چون «ضامن کارمند، معوقات بانک ها تلمبار شده ؛ نظارت بیشتر شده» و ... باعث شده اکثر مردم دلسرد از بانک ها خارج شوند.

دبیر ستاد توسعه شهرستان سرایان تصریح کرد: عمل نکردن بانک ها به مصوبات دولت، تعلل و مانع تراشی ناشی از ضعف نظارت بر اجرای دستورالعمل هاست.

وی تاکید کرد: لازم است به منظور جلوگیری از فرسودگی اقشار کم درآمد و آسیب پذیر و برای حل نارضایتی مردم کمیسیون اقتصادی مجلس به این رفتار بانک ها و نحوه پرداخت تسهیلات، استمهال و بخشودگی جرائم و ... در بخش کشاورزی ورود جدی پیدا کنند و موضوع را بررسی نمایند.