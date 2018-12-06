۷۰۰ فرصت شغلی در دشتی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری ظهر پنجشنبه در مراسم روز دانشجو که به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج برگزار شد بر ضرورت ایجاد فضای بانشاط در سطح دانشگاهها تاکید کرد و اظهار داشت: اگر دانشگاه فضای با نشاط داشته باشد این فضای با نشاط وارد جامعه می شود.

وی با تاکید بر اینکه دانشجو مطالبه گر باشد، افزود: آگاهی بخشی به جامعه از کارکردهای مهم دانشجو و دانشگاه است.

نادری بیان کرد: با توجه به شرایط کنونی جامعه که دشمن جنگ تمام عیار اقتصادی، روانی و تبلیغاتی به راه انداخته است وظیفه دانشجویان بیش از گذشته سنگین و مهم است .

وی تصریح کرد: امروز رسانه های دشمن با تمام ابزارها و توطئه ها خود تلاش دارند اجازه ندهند جشن چهل سالگی نظام برگزار شود و نظام مقدس جمهوری اسلامی را ناکارآمد جلوه دهند و اعتماد بین مردم و حاکمیت کم رنگ کنند.

نادری با بیان اینکه امروز جامعه نیاز به روشنگری دارد، گفت: دستاوردهای چهل سالگی نظام باید برای نسل جدید تبیین و تشریح شود.

وی خاطر نشان کرد: دشمن برای نسل جوان بویژه در مدارس و دانشگاهها سرمایه گذاری انجام داده است و تلاش دارد با تحلیل های غلط ذهن جوانان را مسموم کند .

فرماندار دشتی یادآور شد: امروز اشتغال یکی از مهمترین دغدغه های مسئولین نظام است و دولت تدبیر وامید نیز در این راستا اقدامات خوبی انجام داده است.

نادری اضافه کرد: در همین راستا دولت تسهیلات ارزان قیمت خوبی پرداخت کرده به طوری که تاکنون بیش از ۱۸۰ میلیارد ریال این تسهیلات در سطح شهرستان در حوزه اشتغال روستایی و فراگیر پرداخت شده که زمینه ۷۰۰ فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی بیان کرد: در حوزه گردشگری و صنایع دستی نیز ظرفیت خوبی وجود دارد و به همین جهت کارهای خوبی در سطح شهرستان شروع شد و اشتغال زایی مناسبی نیز صورت گرفته است.

نادری با تاکید بر اینکه فرهنگ کار در شهرستان دشتی تقویت شود، خاطر نشان کرد: انتظار داریم جوانان جویای کار شهرستان از ظرفیت های موجود در سطح شهرستان به نحو مطلوب استفاده کنند.

وی افزود: در حال حاضر چندین شرکت دانش بینان در سطح شهرستان وجود دارد که در نشست اخیر با آنها حمایت خود را از آنها اعلام کردیم و در جهت ایجاد فضای کسب و کار در شهرستان از هیچ تلاشی دریغ نمی ورزیم.

نادری بر ضرورت توانمند سازی نیروی انسانی در سطح شهرستان تاکید کرد و گفت: آموزش فنی و حرفه ای در جهت توانمند سازی نیروی انسانی در سطح روستاها فعال کرده ایم و کارهای خوبی نیز در این زمینه صورت گرفته است.