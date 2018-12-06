به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژادشامگاه پنجشنبه در نشست تخصصی شهرداران و افتتاح سامانه جامع شهری،با بیان اینکه در این شرایط سخت روستاها مغفول مانده است، گفت: در چهل سال پس از انقلاب، شهرداری‌ها با مشکلات زیادی دست‌به‌گریبان بوده که تاکنون هم حل‌نشده است.

وی اظهار کرد: در شهرداری توجه به اعتمادسازی برای داشتن همراهی مردم بسیار جدی است و چکیده مشکلات به اعتماد بازمی‌گردد و در این میان اگر دیوار بی‌اعتمادی از بین نرود و همه زیرساخت‌ها ایجاد شود موفقیت حاصل نمی‌شود و در این میان با به وجود آمدن اعتماد، شاهد حضور پررنگ سرمایه‌گذاران خواهیم بود و این مهم در توسعه بسیاری از پروژه‌های مؤثر است.

جمالی نژاد با بیان اینکه مشکلی در واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام وجود ندارد، ادامه داد: گویا فرآیند موجود برای این واگذاری، کارها را دشوار کرده است.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت زیرساخت‌های موجود در کشور خوب بوده و ایران کشور داشته‌ها است، افزود: باید شهرداری‌ها ید واحده شده و برای توسعه همکاری کنند و اختلاف‌نظرها و سلیقه‌ها را کنار بگذارند.

جمالی نژاد با بیان اینکه در حال حاضر هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که یقینا این پروژه‌ها هزاران میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تا به پایان برسد، گفت: یکی از راهبردهایی که وزارت کشور در حال پیگیری آن است، تسریع و تسهیل واگذاری این پروژه‌ها به بخش‌ خصوصی و دستگاه‌های غیردولتی است.

معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور بابیان اینکه اگر اعتماد باشد، ساخت‌وساز خلاف به وجود نمی‌آید، گفت: ماده ۷۷ و کمیسیون ماده ۱۰۰ نخواهد بود و همه عوارض پرداخت می‌شود.

جمالی نژاد افزود: اعتماد پاشنه آشیل و نقطه پیشرفت شهرداری‌ها است و در صورت بروز و ایجاد اعتماد، سرمایه‌گذار خود برای دریافت پروژه پیش‌قدم می‌شود.

وی تصریح کرد: در دهه ۶۰ بسیاری از زیرساخت‌ها و ملزومات اولیه زندگی وجود نداشت ولی اعتماد وجود داشت و صمیمیت بیشتری در جامعه در جریان بود و این مهم نقطه عطف موفقیت‌های انقلاب بوده و امروز هم باید این موفقیت‌ها تقویت شود.

معاون عمرانی وزیر کشور از ساماندهی و انتظام بخشی تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری خبر داد وافزود: ابتدا تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و سپس پیمانی‌ها انجام خواهد شد و در بحث کمبودهای اعتباری ارزش‌افزوده سوخت مصوبه ۳۲۰۰ میلیارد تومانی در مجلس تصویب‌شده است.

جمالی نژاد بر بازافرینی شهری تأکید کرد و گفت: در بخش حمل‌ونقل عمومی، دولت توجه ویژه داشته و در بحث نوسازی ناوگان شهری می‌توان به استان‌ها کمک کرد و کارگروه‌هایی راه‌اندازی شده که مشکلات را رصد و احصا کند.