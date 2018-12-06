نخستین بیمارستان محلی استان در بویین میاندشت ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کلیدری عصر پنج شنبه در مراسم بازدید معاون درمان وزارت بهداشت و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان از زمین تخصیص یافته برای ساخت بیمارستان محلی در بویین میاندشت اظهار داشت: ساخت بیمارستان محلی بویین میاندشت در نقشه درمان استان اصفهان دیده شده است.

وی در تعریف بیمارستان محلی گفت: ارائه خدمات شبانه روزی اورژانسی به بیماران از ویژگی یک بیمارستان محلی است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد: در بیمارستان محلی ضمن فراهم شدن تسهیلات زایمان اقدام به ویزیت سرپایی می شود.

وی گفت: در حال حاضر این اعتبارات در برنامه وزارت بهداشت دیده شده است که برای ۱۰ تا ۱۵ تخت بیمارستانی در یک بیمارستان محلی به اعتباری بالغ بر ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان نیاز است.

در ادامه مدیر فنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص طرح توسعه بیمارستان شهید رجایی اظهار داشت: این طرح در سه طبقه با متراژ یک هزار و ۲۰۰ متر در هر طبقه احداث می شود.

سورانی با اشاره به اینکه طرح توسعه بیمارستان شهید رجایی فریدن در متراژ سه هزار و ۸۰۰ متر ساخته می شود، افزود: طرح توسعه بیمارستان در سه طبقه از جمله بخش خدماتی در هم کف، اتاق عمل و اورژانس در طبقه اول اداری و سالن اجتماعات در طبقه سوم دیده شده است.

وی گفت: در طرح توسعه پنج اتاق عمل استاندارد، بخش سی.اس.آر و بخش های پشتیبانی و بخش خدماتی و تاسیساتی و بهسازی اورژانس دیده شده است.

سورانی ادامه داد: همچنین موتور خانه، سالن غذاخوری، آشپزخانه نیز از دیگر قسمت های طرح توسعه بیمارستان است.

گفتنی است ساختمان فعلی بیمارستان شهید رجایی فریدن با ۵۰ سال قدمت در دو طبقه با ۸۰ تخت بیمارستانی به بیماران ارایه خدمت می کند، بخش ccu بیمارستان بازسازی شده و دارای ۱۱ تخت بیمارستانی است و بخش Icu مجهز به ۶ تخت بیمارستانی است.



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