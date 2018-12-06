خدمت رسانی با کمک دولت و مشارکت مردم

به گزارش خبرنگار مهر ، بخشدار مرکزی نیشابور بعدازظهر پنجشنبه در نشست خبری بخشداران تابعه نیشابور با اصحاب رسانه اظهار کرد: بخش مرکزی نیشابور بزرگترین بخش استان بوده و از ۱۵ شهرستان استان بزرگتر است و این نشان دهنده آن است که کار در این بخش بسیار زیاد است.

علی شریفان افزود: بخش مرکزی از لحاظ اقتصادی ۶۵ درصد تولید شهرستان را بر عهده دارد و ۶۸ درصد تولید تخم مرغ ، ۵۵ درصد تولید عسل ، ۵۳ درصد تولید گوشت در بخش داریم.

وی ابراز کرد: در تلاش هستیم مشکلات بخش مرکزی را به حداقل برسانیم و خوشبختانه ۵ میلیارد و ۵۵۱ میلیون تومان به بخش مرکزی برای پروژه های عمرانی تخصیص یافته است.

بخشدار مرکزی نیشابور اظهار کرد: توزیع قیر رایگان را در دستور کار داریم و روستاهایی که شرایط بیشترین تردد را داشته باشند در اولویت هستند. همچنین ۳۶۰ میلیون تومان به بخش مرکزی اختصاص یافته است که در جهت رفع مشکلات حاشیه نشینی و مشکلات عمده مردم هزینه خواهد شد.

شریفان گفت: ۲۴ روستا و شهر بار طی ۴۵۸ روز کاری گازرسانی خواهند شد و سه روستای درخت جوز ، اریه و دامنجان از مسیر گازرسانی بدلیل جمعیت کم و صرفه اقتصادی نداشتن خارج شده اند.

بخشدار میان جلگه نیز در این نشست اظهار کرد: اعتبار دهیاران تا آبان ماه سال جاری ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده و ۶ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی داشته ایم که حدود ۴۰ درصد آن اختصاص یافته است.

عزت الله سلیمانی افزود:تلاش می کنیم با احداث بند های خاکی در بخش تهدیدات جانی و مالی را بر طرف کنیم زیرا ۶۰ کیلومتر جاده خاکی در بخش میان جلگه داریم.

بخشدار زبرخان نیز در این نشست اظهار کرد: ۶۵ تن قیر رایگان به بخش زبرخان اختصاص یافته است و روستاهایی که دارای شرایط بیشترین تردد هستند در اولویت هستند.

حسن عارفانی در رابطه با ارتقای بخش زبرخان افزود: سیاست دولت آن است که اصل ارتقا صورت بگیرد تا امکانات و خدمات بهتری به مردم داده شود و ما تمام پرونده ها را به استانداری و تهران ارسال کردیم و منتظر نظر آنان هستیم.

بخشدار سرولایت نیز گفت: بخش سرولایت به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته بوده و این محرومیت از لحاظ عمرانی و اقتصادی است ولی از مناطق ثروتمند از لحاظ اجتماعی و طبیعی است.

سید فتاح حسینی افزود: ۳۲ میلیارد تومان برای پروژهای گازرسانی بودجه لازم است و قول مساعدت داده شده تا پایان سال ۶ روستا از نعمت گاز برخودار شوند.