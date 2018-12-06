قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه حماس با شکست مواجه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) موفق به کسب دو سوم آرای مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشد و با شکست مواجه گردید.

بر اساس این گزارش، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۸۷ رای مخالف در مقابل ۵۷ رای موافق، قطعنامه ضد فلسطینی آمریکا را رد کرد و این قطعنامه نتوانست دو سوم آرا را کسب کند.

در همین حال، «سامی ابوزهری» سخنگوی جنبش حماس شکست قطعنامه آمریکا در سازمان ملل را سیلی به دولت واشنگتن و تاکید بر مشروعیت مقاومت و حمایت سیاسی از مردم و موضوع فلسطین برشمرد.

«نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد هفته گذشته پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در محکومیت مقاومت مردم فلسطین و متهم کردن جنبش حماس به تروریسم، به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده بود.