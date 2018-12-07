شهدا سبب اقتدار و عزت کشور در جهان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل قاآنی، پنج شنبه شب، در اولین سالگرد شهادت سردار علی ییلاقی در مصلای بهشهر افزود: شهدا با درس آموزی از مکتب و سیره اهل بیت(ع) در مسیر الهی گام برداشتند و عند ربهم یرزقون شدند تا موجب اقتدار شوند و امروز مراسم شهدا، مراسم تکثیر پیام شهدا و عزت آفرینی آنان به جهانیان است.

وی گفت: همچنان که در طول دوران دفاع مقدس، هدایت گری جامعه و انقلاب ما در اختیار رزمندگان و فرماندهان آن دوران بود؛ امروز هم فرماندهی انقلاب در اختیار شهدایی همچون ییلاقی و شهدای انقلاب و نظام است.

جانشین فرمانده سپاه قدس کشور بیان داشت: امروز، دنیا شاگرد مکتب انقلاب و نظام ماست و دنیا، پای شهدا و ارزش هایی است که آنان آفریند تا عزت و اقتدار انقلاب اسلامی ما به جهان صالدر شود.

قاآنی افزود: شهدای ما در طول دفاع مقدس با از خودگذشتگی های متعدد و افتخارآفرینی، حتی یک وجب از این خاکم را به دشمن ندادند و با ملاک اسلام و ارزش ها و خدا محوری در میادین وارد شدند و امروز هم اگر همان ملاک ها و معیارهای دوران جنگ بر کشور حاکم شود؛ می توانیم در میدانن های مختلف جنگ های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و علمی پیروز شویم.

وی گفت: خانواده های شهدا در ادامه راه شهدا با مقاومت و ایستادگی، عزت آفریدند و مهمترین وظیفه ما اکنون ادامه راه شهدا و ارزش گذاری برای خانواده های شهدا است.

قاآنی افزود: سردار ییلاقی ها اگر چه شروع کننده جنگ نبودند؛ اما در ادامه راه با ایستادگی اجازه ندادند دشمن، چگونه جنگیدن را بر ما تحمیل کند و ایستادند و امروز الگوی ایستادگی ما شدند و همه ما مدیون شهداییم.

سردار علی یبلاقی از فرماندهان لشکر ۲۵کربلا در بهشهر، جانباز ۷۰ درصد جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بوده است و روزهای پایانی سال ۶۱ از ناحیه سر به شدت مجروح شد و ۲ سال در حالت بیهوشی و نیمه بیهوشی بود و پس از بهبود نسبی هم تا چند سال قدرت تکلم نداشت.

در این مراسم معنوی با حضور استاندار مازندران، نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از مسئولان، از تمبر یادبود سردار ییلاقی رونمایی شد.

سردار علی ییلاقی که دوسال از همرزمان شهید چمران و از فرماندهان لشگر ۲۵ کربلا در هشت سال دفاع مقدس بود ۱۵آذرماه 96 به همرزمان شهیدش پیوست.