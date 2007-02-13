تیم پاس به دیدار نهایی صعود کرد / فینال ایرانی تکواندو جام باشگاه های آسیا

به گزارش خبرنگارمهر، درادامه پیکارهای تکواندوجام باشگاه های آسیا که درسالن شهید افراسیابی جریان دارد، عصر امروز و در دومین دیدار مرحله نیمه نهایی تیم تکواندوی پاس تهران موفق شد با کسب برتری 3 بر 2 برابرتیم تکواندوی چین خود را به عنوان دومین فینالیست این رقابتها معرفی کند.



دراین رقابت تیمی، سالارمحمودی، کورش جبلی وهادی افشار رقیبان چینی خود را شکست دادند ومهدی احمدی تنها تکواندوکار بازنده تیم پاس بود. ضمن اینکه به علت مسجل شدن برتری تیم پاس امیرغلامزاده از دیداربا حریف چینی خود انصراف داد.

به این ترتیب تا دقایقی دیگردیدارنهایی نخستین دوره رقابت های تکواندوجام باشگاه های آسیا با حضور دوتیم ایرانی پاس و دانشگاه برگزارخواهد شد .