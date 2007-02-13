  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۹:۲۷

/ اولین دوره رقابت های تکواندو جام باشگاه های آسیا - تهران/

تیم پاس به دیدار نهایی صعود کرد / فینال ایرانی تکواندو جام باشگاه های آسیا

تیم پاس به دیدار نهایی صعود کرد / فینال ایرانی تکواندو جام باشگاه های آسیا

در دومین دیدار مرحله نیمه نهایی رقابتهای تکواندو جام باشگاه های آسیا ، تیم تکواندوی پاس تهران با برتری مقابل چین راهی دیدار فینال شد.

به گزارش خبرنگارمهر، درادامه پیکارهای تکواندوجام باشگاه های آسیا که درسالن شهید افراسیابی جریان دارد، عصر امروز و در دومین دیدار مرحله نیمه نهایی تیم تکواندوی پاس تهران موفق شد با کسب برتری 3 بر 2 برابرتیم تکواندوی چین خود را به عنوان دومین فینالیست این رقابتها معرفی کند.

دراین رقابت تیمی، سالارمحمودی، کورش جبلی وهادی افشار رقیبان چینی خود را شکست دادند ومهدی احمدی تنها تکواندوکار بازنده تیم پاس بود. ضمن اینکه به علت مسجل شدن برتری تیم پاس امیرغلامزاده از دیداربا حریف چینی خود انصراف داد.

به این ترتیب تا دقایقی دیگردیدارنهایی نخستین دوره رقابت های تکواندوجام باشگاه های آسیا با حضور دوتیم ایرانی پاس و دانشگاه برگزارخواهد شد .

کد مطلب 447819

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها