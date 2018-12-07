صعود امین احمدیان به جدول ۳۲ نفره/ ۳ نماینده ایران حذف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جوانان جهان با برگزاری دیدارهای بخش انفرادی در بندیگو استرالیا در حال پیگیری است.
در چارچوب این بخش از رقابتها، امین احمدیان با کسب دو پیروزی در مرحله مقدماتی به جمع ۳۲ بازیکن برتر راه یافته است.
وی که دو سال پیش نیز موفق به حضور در جمع برترین پینگپنگبازان جوان جهان شده بود، باید در این مرحله از رقابتها با نمایندگانی از کشورهای چین، ژاپن، چین تایپه، هند، آمریکا، فرانسه رقابت خود را دنبال کند.
امیررضا عباسی دیگر نماینده ایران در رقابتهای جوانان جهان است که از صعود به جدول اصلی این رقابتها بازماند.
این پینگپنگباز کشورمان در دورِ مقدماتی این رقابتها، صاحب دو پیروزی شد اما با واگذاری نتیجه رقابت با نماینده چینیالاصل آلمان، از صعود بازماند.
همچنین آریا امیری و حمید شمس نیز از دور رقابتها حذف شده اند.
امیری در مرحله مقدماتی صاحب یک برد شد و نتیجه دو دیدار را هم واگذار کرد. شمس هم در هر سه رقابت خود متحمل شکست شد.
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