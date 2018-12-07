آخرین وضعیت مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در آستانه بازی با سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی به دلیل قانون مجلس شورای اسلامی مبنی بر منع حضور بازنشستگان در پست های مدیریتی مجبور به خداحافظی از مجموعه باشگاه پرسپولیس است تا مدیرعاملی سرخپوشان در آستانه تغییر دیگری باشد.

وی که به جای علی اکبر طاهری به عنوان سرپرست و سپس مدیرعامل باشگاه منصوب شده بود توانست با این تیم طعم قهرمانی در لیگ برتر و همچنین حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا را بچشد. با این حال گرشاسبی فعلا نتوانسته است مجوز لازم را از سوی وزارت ورزش برای ادامه فعالیت خود در راس امور مدیریت باشگاه پرسپولیس دریافت کند.

وی که حدود یک هفته پیش گزارش سالیانه باشگاه پرسپولیس را در اختیار مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و رئیس مجمع باشگاه قرار داد فعلا با نظر مثبت وی برای ادامه حضور در جمع سرخپوشان روبرو نشده است.

شنیده ها حکایت از قطعی شدن خروج گرشاسبی از اتاق مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس دارد تا گزینه جدید که از اعضای سابق فدراسیون فوتبال است امور باشگاه را در اختیار بگیرد. با این حال عملکرد قابل قبول گرشاسبی در این پست باعث شده تا این موضوع چند روزی به تعویق بیافتد و بررسی دوباره ای در این پرونده صورت پذیرد.

خداحافظی گرشاسبی از پرسپولیس در حالی مطرح می شود که این تیم یکشنبه دیدار حساسی را مقابل سپاهان برگزار می کند و سپس بلافاصله به مصاف پارس جنوبی جم می رود. دو دیدار حساس برای شاگردان برانکو ایوانکوویچ که می تواند نقش بسزایی در قهرمان نیم فصل رقابت های لیگ برتر داشته باشد.