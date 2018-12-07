  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۰۱

سازمان نظام مهندسی مطرح کرد؛

عقب‌نشینی اسلامی از برگزاری انتخابات زودهنگام نظام مهندسی

عقب‌نشینی اسلامی از برگزاری انتخابات زودهنگام نظام مهندسی

سایت رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور عنوان کرد: وزیر راه و شهرسازی از موضع قبلی خود مبنی بر برگزاری زودهنگام انتخابات شورای مرکزی این سازمان عقب نشینی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، محمد اسلامی و فرج الله رجبی ظهر روز چهارشنبه (۱۴ آذر ۹۷) در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی با یکدیگر دیدار کرده و بر رفع سوءِتفاهمات حمایت وزیر راه و شهرسازی از رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و ادامه فعالیت قانونی شورای مرکزی هفتم تأکید شده است.

در بخش نخست این دیدار که به گفت‌وگو و هم‌اندیشی وزیر راه و شهرسازی با رئیس سازمان پیرامون مسائل به‌وجودآمده اختصاص یافت، هر یک از طرفین نظرات فنی و حقوقی خود را پیرامون نامه مورخ ۱۱ آذر ماه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر برگزاری انتخابات پیش از موعد شورای مرکزی بیان کردند.

در بخش دوم جلسه نیز با بحث و بررسی مسائل با حضور حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و مهران کفاش معاون حقوقی وزارت راه و شهرسازی ادامه یافت.

در پایان این دیدار، وزیر راه و شهرسازی تصمیم به برگزاری انتخابات پیش از موعد شورای مرکزی را نتیجه یک استنباط حقوقی از آیین‌نامه تلقی کرد و با توجه به تنش‌های به‌وجودآمده، بر لزوم عدم پافشاری بر آن نظریه و تجدیدنظر در آن تأکید کرد.

همچنین وزیر راه و شهرسازی با اعلام آمادگی مبنی بر حضور در اولین جلسه آتی شورای مرکزی، حمایت قاطع خود را از ادامه فعالیت شورای مرکزی هفتم تا پایان دوره سه‌ساله، همکاری با این شورا در جهت رفع مشکلات و همچنین ادامه فعالیت رئیس شورای مرکزی به عنوان منصوب رئیس جمهور ابراز داشت.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز در این دیدار با اشاره به لزوم اتمام تنش‌های فی‌مابین و تبدیل فضای تقابل به فضای تعامل، از آمادگی شورای مرکزی و همچنین مجلس شورای اسلامی برای همکاری با وزیر راه و شهرسازی خبر داد و تأکید کرد نباید حواشی بر متن غلبه کند.

بر این اساس مقرر شد که اولین جلسه آتی شورای مرکزی هفتم، با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی تا کنون خبری در این خصوص منتشر نکرده و تنها نامه اسلامی به معاون مسکن و ساختمان مبنی بر لزوم برگزاری انتخابات پیش از موعد را منتشر کرده است.

کد مطلب 4478270

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها