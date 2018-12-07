به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، محمد اسلامی و فرج الله رجبی ظهر روز چهارشنبه (۱۴ آذر ۹۷) در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی با یکدیگر دیدار کرده و بر رفع سوءِتفاهمات حمایت وزیر راه و شهرسازی از رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و ادامه فعالیت قانونی شورای مرکزی هفتم تأکید شده است.

در بخش نخست این دیدار که به گفت‌وگو و هم‌اندیشی وزیر راه و شهرسازی با رئیس سازمان پیرامون مسائل به‌وجودآمده اختصاص یافت، هر یک از طرفین نظرات فنی و حقوقی خود را پیرامون نامه مورخ ۱۱ آذر ماه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر برگزاری انتخابات پیش از موعد شورای مرکزی بیان کردند.

در بخش دوم جلسه نیز با بحث و بررسی مسائل با حضور حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و مهران کفاش معاون حقوقی وزارت راه و شهرسازی ادامه یافت.

در پایان این دیدار، وزیر راه و شهرسازی تصمیم به برگزاری انتخابات پیش از موعد شورای مرکزی را نتیجه یک استنباط حقوقی از آیین‌نامه تلقی کرد و با توجه به تنش‌های به‌وجودآمده، بر لزوم عدم پافشاری بر آن نظریه و تجدیدنظر در آن تأکید کرد.

همچنین وزیر راه و شهرسازی با اعلام آمادگی مبنی بر حضور در اولین جلسه آتی شورای مرکزی، حمایت قاطع خود را از ادامه فعالیت شورای مرکزی هفتم تا پایان دوره سه‌ساله، همکاری با این شورا در جهت رفع مشکلات و همچنین ادامه فعالیت رئیس شورای مرکزی به عنوان منصوب رئیس جمهور ابراز داشت.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز در این دیدار با اشاره به لزوم اتمام تنش‌های فی‌مابین و تبدیل فضای تقابل به فضای تعامل، از آمادگی شورای مرکزی و همچنین مجلس شورای اسلامی برای همکاری با وزیر راه و شهرسازی خبر داد و تأکید کرد نباید حواشی بر متن غلبه کند.

بر این اساس مقرر شد که اولین جلسه آتی شورای مرکزی هفتم، با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی تا کنون خبری در این خصوص منتشر نکرده و تنها نامه اسلامی به معاون مسکن و ساختمان مبنی بر لزوم برگزاری انتخابات پیش از موعد را منتشر کرده است.