پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی اتمام فعالیت سامانه بارشی و خروج آن از استان بوشهر، نفوذ زبانه‌های یک توده هوای پرفشار به جو استان سبب شده که جو آرام و پایداری بر استان حاکم شود.

وی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود که طی ۴۸ ساعت آینده دمای هوا بویژه دمای کمینه در نقاط مختلف استان به طور نسبی کاهش یابد و در ساعاتی از شب و صبح پدیده مه و در پی آن کاهش دید، پدیده غالب باشد.

مساعدی افزود: همچنین وزش جریانات شمالی نسبتا ملایم نیز که از امروز در سطح استان آغاز شده ضمن تداوم طی روزهای آینده، انتظار می رود به تدریج بر سرعت این جریانات بویژه بر روی دریا و در سواحل جنوبی استان افزوده شود و دریا در این نواحی تا حدودی متلاطم شود.

وی ادامه داد: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری در ساعاتی از شب و صبح همراه با پدیده مه و کاهش دید، در سواحل جنوبی نیمه ابری گاهی همراه با وزش ملایم باد خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: جهت وزش باد شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت هشت تا ۳۰ کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین ارتفاع موج دریا بین ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و از امشب در سواحل جنوبی بتدریج ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر پیش‌بینی می‌شود.