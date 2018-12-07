به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوی صحرانوردی قهرمانی استان مرکزی روز جمعه با شرکت ۵۰ ورزشکار از شهرستان های شازند، خمین، دلیجان و اراک در رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به میزبانی شهر قورچی باشی از توابع خمین برگزار شد.

براساس این گزارش، این رقابت ها در رده سنی جوانان و بزرگسالان به مسافت ۱۱ کیلومتر و در رده سنی نوجوانان به مسافت ۶ کیلومتر پیگیری شد که در نهایت در رده سنی نوجوانان علی سعادت مهر از اراک، حسین عسگری از شازند و حسین هاشمی از خمین رتبه های اول تا سوم را به دست آوردند.

همچنین در رده سنی جوانان علیرضا محمدی از خمین، امیر حسین ده حقی از اراک و علی میرزایی از اراک عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در رده سنی بزرگسالان هم رضا المیری، حسن اللهیاری و اسماعیل هاشمی همگی از اراک اول تا سوم شدند.

به گفته حمید کهریزی، نایب رئیس هیات دو و میدانی استان مرکزی، نفرات برتر این مسابقات، به رقابت های قهرمانی کشور به میزبانی گرمسار که هفتم دی ماه سال جاری برگزار می‌شود، اعزام خواهند شد.

وی اعنوان کرد: همچنین در حاشیه مسابقات از پنج ورزشکاران نونهال که در این رقابت ها شرکت داشتند، تقدیر شد.