  1. استانها
  2. مرکزی
۱۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۲۴

نفرات برتر رقابت‌های دوی صحرانوردی استان مرکزی معرفی شدند

نفرات برتر رقابت‌های دوی صحرانوردی استان مرکزی معرفی شدند

خمین- مسابقات قهرمانی دوی صحرانوردی استان مرکزی با شناخت نفرات برتر در شهر قورچی باشی خمین پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوی صحرانوردی قهرمانی استان مرکزی روز جمعه با شرکت ۵۰ ورزشکار از شهرستان های شازند، خمین، دلیجان و اراک در رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به میزبانی شهر قورچی باشی از توابع خمین برگزار شد.

براساس این گزارش، این رقابت ها در رده سنی جوانان و بزرگسالان به مسافت ۱۱ کیلومتر و در رده سنی نوجوانان به مسافت ۶ کیلومتر پیگیری شد که در نهایت در رده سنی نوجوانان علی سعادت مهر از اراک، حسین عسگری از شازند و حسین هاشمی از خمین رتبه های اول تا سوم را به دست آوردند.

همچنین در رده سنی جوانان علیرضا محمدی از خمین، امیر حسین ده حقی از اراک و علی میرزایی از اراک عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در رده سنی بزرگسالان هم رضا المیری، حسن اللهیاری و اسماعیل هاشمی همگی از اراک اول تا سوم شدند.

به گفته حمید کهریزی، نایب رئیس هیات دو و میدانی استان مرکزی، نفرات برتر این مسابقات، به رقابت های قهرمانی کشور به میزبانی گرمسار که هفتم دی ماه سال جاری برگزار می‌شود، اعزام خواهند شد.

وی اعنوان کرد: همچنین در حاشیه مسابقات از پنج ورزشکاران نونهال که در این رقابت ها شرکت داشتند، تقدیر شد.

کد مطلب 4478428

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه