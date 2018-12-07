شکستی دیگر برای نیکی هیلی/ تیر خانم دیپلمات دوباره به سنگ خورد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد قادری: «نیکی هیلی» نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، در آخرین و یکی از مهمترین ماموریت های خود در مجمع عمومی سازمان ملل، نتوانست قطعنامه ضد فلسطینی را به سود منافع واشنگتن و رژیم اشغالگر قدس به تصویب اعضاء برساند. به این ترتیب، نیکی هیلی با فضاحت و ناکامی کامل سازمان ملل را ترک می کند تا جای خود را در ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی به فرد دیگری بدهد.

نیکی هیلی نسبت به تصویب قطعنامه ضد فلسطینی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطمئن به نظر می رسید. او حتی هفته گذشته و هنگام ارائه قطعنامه در این خصوص به زور متوسل شده و با زبان تهدید از اعضای مجمع عمومی خواسته بود تا به این قطعنامه که به صورت مشخص حماس را گروهی تروریستی معرفی می کرد، رای مثبت دهند، با این حال اما مجمع عمومی سازمان ملل این قطعنامه را رد کرد.

نیکی هیلی طی یک هفته اخیر، سعی کرد در آخرین ماموریت خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، خدمات خود به رژیم کودک کش صهیونیستی را کامل کند اما در این مسیر با مخالفت اعضای مجمع عمومی رو به رو شد.

از آنجا که برای تصویب این قطعنامه ضد فلسطینی، رای دو سوم اعضای مجمع عمومی لازم بود، مخالفت ۵۷ عضو سازمان ملل با این قطعنامه، جایی برای مانور هیلی و همراهانش در سازمان ملل متحد باقی نگذاشت.

به این ترتیب، ماموریت دیپلمات زن آمریکایی در سازمان ملل متحد، با شکستی سخت به پایان رسید. شکستی که برای همیشه در ذهن این سیاستمدار افراطی باقی خواهد ماند.

واقعیت امر این است که نیکی هیلی از بدو حضور خود در سازمان ملل متحد، با استناد به همان رویکرد تهدید محور حاکم بر دولت ترامپ، سعی کرد اعضای جامعه جهانی را تحت تاثیر خود قرار دهد. با این حال او بارها در این مسیر با شکست مواجه شد.

هیلی در جریان نمایش شوی موشکی خود علیه جمهوری اسلامی ایران نزد اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز این شکست را تجربه کرد.

او حتی یک بار در ماههای منتهی به اعلام خروج آمریکا از توافق هسته ای، به وین، مقر سازمان بین المللی انرژی اتمی رفت تا «یوکیو آمانو» مدیر کل آژانس را بابت اعلام عدم پایبندی جمهوری اسلامی ایران به برجام تحت فشار قرار دهد اما در این ماموریت نیز شکست خورد.

بدون شک هم اکنون کمتر کسی از نیکی هیلی به عنوان دیپلماتی موفق و با تجربه یاد می کند! او نماد شکست آمریکا در سازمانهای بین المللی محسوب می شود.

یکی از وجوه اشتراک هیلی با «جان بولتون» مشاور امنیت ملی دولت ترامپ نیز همین مسئله است. جان بولتون نیز زمانی که در سازمان ملل متحد و به عنوان سفیر دولت بوش حضور داشت، بارها در نیل به اهداف جنگ طلبانه کاخ سفید علیه کشورهای دیگر، خصوصا کشورهای منطقه غرب آسیا ناکام ماند.

هم اکنون نیز نیکی هیلی مانند جان بولتون با کوله باری از شکست و سرخوردگی نیویورک را ترک می کند. البته اهمیتی ندارد که او در آینده سیاسی آمریکا و خصوصا در دولت ترامپ، چه سمتی را عهده دار خواهد شد، اما آنچه مسلم است اینکه آیندگان حتی در داخل آمریکا از وی به عنوان فردی یاد خواهند کرد که پیام آور انزوای مطلق واشنگتن در جهان بوده است. انزوایی که روز به روز تحت تاثیر سیاست های کاخ سفید تقویت خواهد شد.