دو هزار و ۴۹۶ واحد صنفی متخلف در کرمان پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حمید مستعلی زاده در تشریح این خبر گفت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی، طرح بازدید و کنترل واحدهای صنفی توسط مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی در شهر کرمان اجرا شد.

وی اظهار داشت: در این طرح از هشت هزار و ۵۵۴ واحد صنفی بازدید به عمل آمد که دو هزار و ۴۹۶ واحد صنفی متخلف شناسایی و با دستور مقام قضائی پلمپ و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری شد.

سرهنگ مستعلی زاده از صدور اخطاریه پلمب برای هزار و ۹۶۹ واحد صنفی دیگر خبر داد و گفت: همچنین از متصدیان هزار و ۵۰۳ واحد صنفی دیگر نیز تعهد کتبی اخذ شد که در صورت عدم رعایت موازین و مقررات مربوطه با آنان برابر قانون برخورد خواهد شد.

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کرمان با اعلام تداوم و تشدید برنامه‌ها و اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا به تخلفات صنفی که برای همگان زیانبار هستند رسیدگی شود.