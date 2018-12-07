  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۳۱

حمایت آشکار بحرین از رژیم صهیونیستی در برابر حزب الله لبنان

حمایت آشکار بحرین از رژیم صهیونیستی در برابر حزب الله لبنان

خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین در حمایتی آشکار از مواضع مقامات صهیونیست، حفر تونل در مرزهای لبنان را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزیر خارجه بحرین در حمایتی آشکار از رژیم صهیونیستی گفت که همسایگان لبنان حق دارند با تهدیدی که در معرض آن قرار دارند، مقابله کنند.

وی با ادعای تروریست بودن حزب الله لبنان، عنوان کرد: آیا حفر تونل توسط حزب الله تهدیدی آشکار برای ثبات لبنان نیست.

گفتنی است، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیرا حزب الله را به حفر تونل در مرزها لبنان با اراضی اشغالی فلسطین متهم کرد.

وی در اظهاراتی مدعی شد که ارتش اسرائیل تونل های هجومی در مرزهای لبنان کشف کرده است.

کد مطلب 4478565

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مهدی RO ۲۰:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      تونل که جای خود دارد ولی آنچه اسرائیل و دیکتاتورهای عرب و جانیان عرب معترض آنند، نه تونل که قبریست که حزب الله برای اسرائیل و حکام دیکتاتور عرب و جانیان عربی حفر کرده است و ترسشان به همین خاطر است.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه