حمایت آشکار بحرین از رژیم صهیونیستی در برابر حزب الله لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزیر خارجه بحرین در حمایتی آشکار از رژیم صهیونیستی گفت که همسایگان لبنان حق دارند با تهدیدی که در معرض آن قرار دارند، مقابله کنند.

وی با ادعای تروریست بودن حزب الله لبنان، عنوان کرد: آیا حفر تونل توسط حزب الله تهدیدی آشکار برای ثبات لبنان نیست.

گفتنی است، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیرا حزب الله را به حفر تونل در مرزها لبنان با اراضی اشغالی فلسطین متهم کرد.

وی در اظهاراتی مدعی شد که ارتش اسرائیل تونل های هجومی در مرزهای لبنان کشف کرده است.