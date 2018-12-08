دبیر دومین جشنواره ملی عکس «ویزور» به خبرنگار مهر، گفت: کانون فیلم و عکس دانشگاه شیراز و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز دومین جشنواره ملی سالانه عکس ویزور را با هدف ایجاد نشاط و پویایی وبرپایی بستری مناسب به منظور بوجود آمدن فضای رقابت سالم و شناسایی عکاسان جوان و با استعداد و همچنین ارج نهادن هر چه بیشتر به هنر عکاسی و عکاسان ارزشمند و گرانقدر این سرزمین برگزار می کند.

امیر رضا حمیدی با بیان اینکه مهلت ارسال آثار تا ۳۰ دی ماه امسال است، از داوری آثار در ۵ اسفند خبر داد و گفت: اسحاق آقایی، عرفان سامان‌فر، محمودرضا معین‌پور داوران این جشنواره هستند.

این در حالیست که به گفته حمیدی، مراسم اختتامیه جشنواره عکس ویزور، ۸ اسفند است و نمایشگاه آثار برتر ۱۱ تا ۱۸ اسفند برگزار می شود.

وی با بیان اینکه نفر اول این جشنواره ۳۰ میلیون ریال جایزه دریافت می کند و نفرات دوم تا سوم افزون بر تندیس و گواهی شرکت در جشنوارهبه ترتیب ۲۰ و ۱۰ میلیون ریال دریافت می کنند.

حمیدی همچنین گفت: آثار ۳ نفر برتر بخش چشم انداز به همراهی ۱۰ اثر برتر بخش اصلی جشنواره در قالب نمایشگاه به معرض دید عموم در خواهد آمد.

حمیدی در سخن دبیر جشنواره با اقتباس از سخنان هنری کارتیه برسون، ۱۹۵۸عنوان می کند: «عکاسی به نوعی یک فرآیند ذهنی است. ما باید به روشنی بدانیم که چه میخواهیم بگوییم، یعنی تصورات ما و آنچه که در مورد وضعیت خاصی یا مشکل خاصی به ذهنمان می رسد. ما باید هشیار باشیم و بدانیم کدام لحظه طلایی را شکار کنیم. بعد از آن فقط شهود غریزه حرف اول را می زند. نمیدانیم که چرا امّا در لحظه خاصی دکمه شاتر را فشار می دهیم. آن لحظه از راه می رسد و همه چیز به شانس بستگی دارد امّا باید شانس را وادار کنیم به سمت ما بیاید. بخش خلاقانه عکاسی بسیار کوتاه است و اینجاست که زیبایی هنر عکاسی خود نمایی می کند. نقاش می تواند ساعت ها روی جزئیات اثرش کار کند؛ یک نویسنده میتواند مطلبش را به تفصیل ببرد امّا وقتی لحظه خاص به عکاس داده می شود باید آن را بقاپد، همان لحظه سرنوشت ساز، درست آن جا است. آن لحظه که درست از پیش چشم ما و دریچه ی دوربین عبور می کند، گویی دریچه ای است به سمت کامیابی و موفقیت که اگر به سمتش نرویم و دریچه بسته شود ممکن است تا پایان عمر چنین فرصتی نصیبمان نشود. همیشه در عکاسی فرصت ها و دریچه های بسیاری باز می شوند ولی نکته کلیدی این است که از دریچه ها به موقع و به نحو احسن استفاده کنیم و از خلق آثار چشم نواز لذت ببریم. ما در دوّمین دوره از جشنواره ملی عکاسی اجتماعی ویزور، میزبان نگاه های خلاقانه ی شما عزیزان خواهیم بود و دریچه ای به زندگی اجتماعی باز خواهیم کرد که در این فرصت اندک در کنار هم و همراهی یکدیگر زندگیِ جاری، شور و شوق جامعه را با دریچه ی جشنواره ویزور ببینیم.»