اعتبارات قرآنی کم است/ فعالیت ۴۳۰۰ موسسه قرآنی در کشور

مهدی قره شیخلو در گفتگو با خبرنگار مهر به فعالیت مؤسسات قرآنی در کشور اشاره کرد و گفت: در سطح کشور ۴ هزار و ۳۰۰ موسسه قرآنی فعال است.
وی با بیان اینکه جنس مؤسسات قرآنی مردمی است و توسط خود مردم اداره میشود، اظهار کرد: دستگاههایی همانند سازمان دارالقرآن کریم هم حمایت برنامهای از این مؤسسات دارند.
مسئولین به اعتبارات قرآنی توجه کنند
رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور به اعتبارات سازمان دارالقرآن کریم اشاره کرد و افزود: اعتبارات رشد داشته ولی رشد قابلتوجهی نیست. انتظار این است که مسئولین و مجلس شورای اسلامی و مدیریت برنامهریزی نسبت به اعتبارات قرآنی توجه ویژه داشته باشد.
قره شیخلو ابراز کرد: مجموع اعتبارات قرآنی کشور بسیارکم بوده و نیاز در کشور زیاد است و مسئولان باید حمایت کنند.
پایگاه های قرآنی در مناطق حاشیه نشین فعالیت می کنند
رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور به فعالیت سازمان دالقرآن کریم در مناطق حاشیهنشین و آسیبپذیر اشاره کرد و یادآور شد: از سال گذشته برنامهای در این مناطق شروع شده و ماموریت خاص به سازمان تبلیغات اسلامی داده شد که کار فرهنگی در مناطق آسیبپذیر انجام دهند و یک بخشی هم کارهای قرآنی بوده است.
قره شیخلو به برپایی پایگاههای قرآنی در مناطق حاشیهنشین و آسیبپذیر اشاره کرد و افزود: در این مناطق مسابقات قرآنی در جنبههای مختلف برای خانوادهها انجام گرفته است.
وی با بیان اینکه برنامهها و فعالیتهای قرآنی باید در مناطق حاشیه نشین و آسیب پذیر تداوم یابد، ابراز کرد: تداوم فعالیتهای قرآنی نیاز به حمایت زیاد و توجه مسئولین دارد.
رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشوربابیان اینکه قرآن تنها منبع و جایگاهی است که در مقابل افتهای اجتماعی میتواند مقابله کند، افزود: هرچقدرخانوادهها و بانوان با قرآن مأنوس و آشنا شوند بیشتر از آفتها در امان هستند.
قره شیخلو بر سرمایهگذاری در حوزه قرآنی تأکید کرد و گفت: سرمایهگذاری در بحث قرآنی باید مورد توجه قرار گیرد و برنامه داشته باشیم و اعتبار خوبی اختصاص یابد تا بتوانیم نتیجه بگیریم.
رفتار قرآنی در جامعه تقویت شود
وی بر تقویت رفتار قرآنی در جامعه تأکید کرد و افزود: سرمایهگذاری در تربیت نسل قرآنی بسیار مهم است و ما باید بتوانیم فرزندانی با رفتار قرآنی به جامعه تحویل بدهیم.
رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور تصریح کرد: برای پیشبرد کارهای قرآنی به نیروی انسانی کافی، امکانات، برنامه و ساختار مناسب نیاز داریم.
قره شیخلو با بیان اینکه رسالت قرآنی که بر عهده جامعه قرآنی گذاشتهشده بسیار مهم و بزرگ است، ابراز کرد: فعالین قرآنی با تمسک به قرآن در حوزههای مختلف حضوری جدی داشته باشند و در فرازها و نشیبهای جامعه برای حل مشکلات راهکار ارائه دهند.
وی به اهمیت تدبر و تفکر در قرآن کریم اشاره کرد و گفت: توجه به قرآن از قرائت تا تدبر و عمل به قرآن باعث میشود، قرآن در زندگی ما خود را نشان بدهد.
رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور افزود: وظیفه مؤسسات قرآنی و دارالقرآنها، ارائه خدمات و آموزههای قرآنی به مخاطبان در گروهها و رنج سنی مختلف است و این مؤسسات قرآنی در مراکز استانها، شهرستانها و روستاها فعالیت دارند.
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