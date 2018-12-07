فروش نمایشگاه کتاب شاهرود به ۵۰۰ میلیون تومان رسید

رضا مهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه شانزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان سمنان به میزبانی شاهرود با استقبال پرشکوه مردم مواجه شد، ابراز داشت: در این نمایشگاه ۳۵۰میلیون تومان بن یارانه‌ای فروش رفت که نشان می‌دهد مردم از این تفرجگاه فرهنگی برای خرید کتاب به‌خوبی بهره بردند.

وی بابیان اینکه شانزدهمین نمایشگاه کتاب استان سمنان روز جمعه به کار خود پایان داد، اضافه کرد: برآوردها حاکی از خریداری بالغ‌بر ۵۰۰ میلیون تومان کتاب از نمایشگاه است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود بابیان اینکه نمایشگاه کتاب فرصتی برای قرار گرفتن این کالای ارزشمند در سبد خانوار بود، ابراز داشت: به‌جرئت می‌توان گفت استقبال مردم نسبت به دو سال پیش یعنی دوره پانزدهم بسیار مطلوب است.

مهدیان بابیان اینکه در این نمایشگاه بالغ‌بر ۵۵هزار جلد کتاب عرضه شد، تصریح کرد: در این دوره جمعاً ۲۳۵ناشر حضور داشتند که از این تعداد ۱۰ ناشر استانی هستند که متأسفانه به دلیل حضور ناشران در نمایشگاه دیگر امکان تمدید نمایشگاه شانزدهم وجود نداشت.

وی بابیان اینکه کتاب به‌عنوان کالای فرهنگی مظلوم واقع‌شده است، اضافه کرد: امیدواریم این نمایشگاه فرصتی را برای علاقه‌مندان به کتاب فراهم کرده باشد و دوستداران کتاب توانسته باشند از این فضا به نحو مطلوب استفاده کنند.