بارسلونا به اندازه گذشته به «مسی» وابسته نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، برای سال‌ها این گل‌های لیونل مسی و لوئیس سوارس بود که تیم فوتبال بارسلونا را زنده نگه داشته بود. این فصل اما این طور گذشت که این دو مهاجم در ۱۲ بازی اول در لیگ ۱۶ گل زدند، یعنی همان اندازه که دیگر بازیکنان این تیم روی هم در این تعداد بازی گل زدند.

در هفته‌های اخیر تغییرات این طور شروع شد که هر دو بازیکن مصدومیت‌هایی داشتند که باید با آن کنار می‌آمدند. در غیاب این دو بود که بازیکنان دیگر توانستند خودشان را نشان دهند. نکته مثبت برای ارنستو والورده این است که بازیکنان از سراسر زمین شروع به گل زدن کردند. در ۱۰ بازی اخیر این تیم ۱۳ بازیکن متفاوت گل زدند.

کلمنت لنگلت، یوردی آلبا و جرار پیکه بازیکنانی بودند که از خط دفاعی گل زدند. کارلس آلنا، فیلیپ کوتینیو، آرتورو ویدال، رافینیا و دنیس سوارس بازیکنانی بودند که از میانه زمین گل زدند. مهاجمان گلزن هم عثمانه دمبله، مونیر الحدادی و مالکوم بوده‌اند. این یعنی بارسلونا دیگر به مسی و سوارس به اندازه گذشته وابسته نیست و می‌تواند در غیاب این دو روی گلزنی دیگر بازیکنان هم حساب کند.