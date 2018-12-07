محمد خداپرست در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بهره‌گیری از سموم و آفت‌کش‌ها و تغییر کاربری‌های بی‌رویه و بدون برنامه‌ریزی شده در کنار رشد روزافزون شهرنشینی از جمله مهمترین دلایل فرسایش و آلودگی خاک و ازبین رفتن زمین‌های حاصلخیز است.

وی با اشاره به اینکه مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی نیز در آلودگی خاک تاثیرگذار است، افزود: افزایش زباله‌های شهری و جذب شدن مواد شیمیایی در خاک و چرای بیش از حد و خارج از عرف منابع طبیعی بر فرسایش مضاعف خاک دامن می‌زند.

مدیرکل محیط زیست استان به فرارسیدن روز جهانی خاک اشاره کرد و ادامه داد: شعار سال جاری برای گرامیداشت این روز «پیش به سوی رفع آلودگی خاک» تعیین گردیده و با آگاهی‌بخشی عمومی روش‌های بهره‌برداری هر چه مناسب از خاک و جلوگیری از تخریب و فرسایش آن نهادینه خواهد شد.

خداپرست اضافه کرد: شهرستان‌پارس آباد به عنوان یکی از مناطق مستعد استان در بخش کشاورزی محسوب شده و در این راستا برنامه‌های ویژه‌ای برای حفاظت و مراقبت از خاک در این منطقه و دیگر مناطق استان که از پتانسیل‌های مناسب تولیدی و کشاورزی برخوردار هستند درنظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: در طی ماه‌های گذشته از سوی اداره‌کل محیط زیست استان اردبیل مشارکت در برگزاری گردهمایی بزرگداشت روز خاک در دانشگاه محقق اردبیلی، کارگاه توانمندسازی زنان روستایی نمین در حفاظت از خاک و هم‌اندیشی آموزشی با موضوع راه‌های بهره‌مندی مناسب از خاک در پارس‌آباد برگزار گردیده است.

مدیرکل محیط زیست استان افزود: حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی بوده و باید با آینده نگری و هم‌افزایی مناسب در حفظ و انتقال آن به آیندگان مسئول باشیم.

خداپرست از تداوم فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی با موضوع حمایت از محیط زیست در مدارس و دستگاه‌های مختلف اجرایی خبر داد و تصریح کرد: مانور آموزشی در شرایط اضطراری ریزش و نشست مواد شیمیایی که آلودگی خاک را در معرض خطر قرار می‌دهد از دیگر برنامه‌های خاص و محوری برای حفاظت از خاک و آگاهی‌بخشی عمومی است.