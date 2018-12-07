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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱:۰۵

در یک پیام توئیتری به شدت اهانت آمیز؛

ترامپ: رکس تیلرسون فردی کودن و تنبل بود!

ترامپ: رکس تیلرسون فردی کودن و تنبل بود!

رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در یک پیام توئیتری موهن، وزیر خارجه پیشین این کشور را فردی «کودن و تنبل» خواند!

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» روز جمعه با انتشار یک پیام توئیتری موهن، «رکس تیلرسون» وزیر خارجه پیشین خود را مورد حمله شدید لفظی قرار داد.

ترامپ در این پیام توئیتری نوشت: «مایک پمپئو [وزیر خارجه کنونی آمریکا] عملکرد بسیار عالی دارد و من بسیار به او افتخار می کنم. رکس تیلرسون، سلف وی، از توان ذهنی لازم برخوردار نبود. او [تیلرسون] کودن و تنبل بود و من نمی توانستم به سرعت از شر او خلاص شوم».

در ادامه این پیام توئیتری بسیار اهانت بار آمده است: «او [رکس تیلرسون] بسیار تنبل بود. حالا وضعیت کاملاً متفاوت است و روحیه ای عالی حاکم است».

این پیام توئیتری ترامپ در واقع واکنش هیجانی رئیس کاخ سفید به انتشار مصاحبه ای بود که با تیلرسون انجام شده بود. این دیپلمات پیشین و مدیر عامل سابق اَبَرشرکت نفتی اکسان موبیل در این مصاحبه افشا کرد که رئیس جمهور آمریکا از وی می خواست تا اقدامات غیرقانونی انجام دهد و لگام گسیخته عمل کند».

کد مطلب 4478648

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