نشست صمیمی هنرمندان با فاطمه معتمد آریا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد در این نشست که دوشنبه شب با حضور هنرمندان و فعالین فرهنگی در یاسوج برگزار شد، گفت: زیربنای هر توسعه ای، توسعه فرهنگی است.

شریف اسلامی افزود: دستیابی به توسعه پایدار تحقق توسعه فرهنگی را طلب می کند.

اسلامی با بیان اینکه اگر شهر سینما ندارد ما متولیان فرهنگی مقصریم که نتوانسته ایم این نگرش و نیاز را در ذهن مسئولین ایجاد کنیم، ابراز داشت: مردمی کردن هنر از نیازهای فعالیت هنری است.

اسلامی با اشاره به فعالیت مردم محور تئاتر در دهه ۶۰ و ‌۷۰ و تاکید بر مردمی کردن تئاتر، گفت: یکی از ضلع های مثلت تئاتر ارتباط با بدنه جامعه است و باید دید که آیا در دهه فعلی این ارتباط را با بدنه جامعه برقرار کرده ایم.

رئیس حوزه هنری استان هویت عشیره ای، ظرفیت های فرهنگی مانند شاهنامه خوانی و حتی زبان مادری را پتانسیلی دانست که باید در حوزه فعالیت های هنری به آن توجه شود.

وی مطالبه گری را از نیازهای تحقق اهداف دانست و گفت: ما در قبال جامعه مسئولیت داریم و این مسئولیت اجتماعی ایجاب می کند که تحقق توسعه فعالیت ها را داشته باشیم.

اسلامی افزود: مطالبه گری موضوع بسیار مهمی است و باید به آن توجه شود.

اسلامی با اشاره به نشست با رئیس دانشگاه یاسوج راه اندازی دانشکده هنر را از هدفگذاری های این نشست دانست.

رئیس حوزه هنری استان با اشاره به حوزه تئاتر، گفت: استراتژی حوزه در بحث تئاتر، تئاتر برای مردم است.

وی با تاکید بر تولید کارهای مخاطب پسند، ابراز داشت: همچنین تزریق انرژی و امید به جامعه از طریق هنر تئاتر ضروری است و در مباحث تئاتر کودک نیز حمایت های لازم انجام خواهد شد.

اسلامی با بیان اینکه دانش به تنهایی زمینه ساز خروجی محوری در فعالیت های فرهنگی و هنری نیست، بیان کرد: دانش حرکت را ایجاد می کند، اما دستیابی به نقطه مطلوب و حرکت اصولی بکارگیری بینش را طلب می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه این نشست از چند کتاب تولیدی حوزه هنری استان رونمایی شد.