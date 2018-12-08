تبدیل ظرفیت بالقوه هنرمندان به بالفعل/استفاده از دانش منطقه ای

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه معتمد آریا جمعه شب در نشست با هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد، افزود: این استان نه تنها طبیعتی کامل و زیبایی دارد، بلکه انسان های روشنفکر، فرهیخته، هنرمند و فهیمی نیز داراست.

معتمد آریا با تاکید بر توجه به ظرفیت های بومی برای رشد، تصریح کرد: آنچه شما را متفاوت می کند، خاصیت بومی شما در منطقه است.

وی افزود: هر کسی در منطقه خودش ویژگی های خاص خود را داراست که در منطقه شما نیز خاصیت های خاص خود شما وجود دارد.

معتمد آریا نقش دانش نسبت به هدف را محسوس دانست و گفت: هرچقد دانش شما نسبت به هدف شما بیشتر باشد، ارتباط گسترده تری با اهداف خواهید داشت و باید دانش را نسبت به خود و اطراف بیشتر کنیم که دریچه های ارتباطی گسترده تری داشته باشیم.

معتمد آریا با تاکید بر برگزاری کلاس های آموزشی خواستار دعوت از دستگاه های مختلف برای حمایت و توسعه زیرساختی بخش فرهنگ و هنر شد.

وی افزود: همچنین باید هنرمندان از دانش منطقه ای خود به نحو مطلوبی بهره ببرند.

معتمد آریا گفت: در این استان افراد با استعداد و توانمند وجود دارد که هر فرد برای رشد هنری باید به خود مراجعه کرده و از خود شروع کند.

معتمد آریا افزود: قدرت اصلی را باید درون خود ببینید و از یک نقطه ای به شکل محکم حرکت کنید.

بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر با اشاره به بازدید از خوابگاه دختران دانش آموز عشایری، ابراز داشت: سرپرست این مجموعه علاقمند سازی دانش آموزان این مجموعه به هنر را از جمله آرزوها و اهداف دانست که توجه به حوزه هنر در مجموعه سرپرستی این خوابگاه قابل توجه است.