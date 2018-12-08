به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه روز پنجشنبه ۶ دسامبر (۱۵ آذر) انجمن مطبوعات خارجی هالیوود فهرست نامزدهای جوایز گلدن گلوب سال ۲۰۱۹ را اعلام کرد، در میان نامزدهای بخش بهترین بازیگر نقش اول مرد درام در کنار نام های آشنایی چون بردلی کوپر، ویلم دفو و رامی ملک نام جان دیوید واشینگتن بازیگر ۳۴ ساله فیلم «بلک‌ک‌کلنزمن» به چشم می خورد.

این بازیگر برای عده زیادی در سراسر دنیا چندان شناخته شده نیست به گونه ای که برخی از خبرگزاری های سینمایی با این تیتر که «اگر پدر مشهور جان دیوید واشینگتن را نمی شناسید، ما به شما کمک می کنیم» سراغ معرفی این بازیگر تازه کار رفته اند. جان دیوید واشینگتن پسر دنزل واشینگتن ستاره آمریکایی برنده ۲ جایزه اسکار است.

جان دیوید واشینگتن که در کشور آمریکا بیشتر به عنوان بازیکن فوتبال آمریکایی شناخته می شود به تازگی به صورت حرفه ای به بازیگری روی آورده است. او با این نامزدی که در رشته بازیگری نقش اول مرد به دست آورد توانست به فاصله ۳۰ سال پس از پدر صاحب نامش نامزد جایزه گلدن گلوب شود.

جان دیوید واشینگتن درباره نامزدی جایزه گلدن گلوب به لس‌آنجلس تایمز گفت که حس بسیار خوبی دارد. وی همچنین تاکید کرد که پدرش (دنزل واشینگتن) برای دیدن مراسم اعلام نامزدها او را از خواب بیدار کرده است و پس از آن هر دو باهم به تماشای مراسم نشسته و با اعلام نامزدی اسپایک لی و آدام درایور دیگر عوامل فیلم «بلک‌ک‌کلنزمن» به شادی پرداخته اند.

جان دیوید واشینگتن برای ایفای نقش افسر پلیس سیاهپوستی که در دهه ۷۰ میلادی در سازمان های کو کلاکس کلان نفوذ می کند، نامزد جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش اول مرد درام شد.