مسکو شواهد محکمی دال برحمله شیمیایی تروریستها به سوریه دردست دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه روز جمعه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که وزارت خارجه آمریکا در اظهارات خود پیرامون وضعیت کنونی حلب در سوریه تلاش می کند تا اقدامات تروریستها را در این منطقه به نحوی رفع و رجوع کند.

بنابر این بیانیه، برنامه تحویل تسلیحات شیمیایی از سوی سرویسهای ویژه غرب به تروریستها در سوریه با ادعاهای اخیر مقامات وزارت خارجه آمریکا به لحاظ زمانی هماهنگ شده است.

گفتنی است که اوایل روز جمعه، «رابرت پولادینو» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک بیانیه مطبوعاتی ادعا کرد که نیروهای متحد با دولت «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه احتمالاً در ماه میلادی گذشته از گاز اشک آور علیه غیرنظامیان استفاده کرده اند.

ارتش روسیه نیز در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با صدور یک بیانیه اعلام کرد: «ادعاهای وزارت خارجه آمریکا چیزی نیست جز تلاش برای لاپوشانی اقدامات تروریستهای بین المللی که در حال انجام عملیات [تروریستی] در حلب بوده و با ناجیان دروغینی موسوم به کلاه سفیدها همدست هستند».

این بیانیه تأکید می کند که «روسیه شواهد و مدارک انکارناپذیری در دست دارد که نشاندهنده استفاده از مهمات محتوی مواد سمی علیه غیر نظامیان در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۸ در حلب است».

شایان ذکر است که در روز یاد شده، شبه نظامیان وابسته به گروههای تروریستی به پرتاب گلوله های پُر شده با گاز کلر در مناطق مسکونی الخالدیه و الزهرا و همچنین خیابان نیل حلب دست زدند.

سرلشگر «ایگور کُناشنکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز سی و یکم اکتبر اعلام کرد که تروریستهای وابسته به حزب ترکستان ۲۰ فروند تانک که هرکدام حامل ۱۰ لیتر گاز کلر بوده، در تاریخ ۲۷ اکتبر برای اجرای عملیات آشوبگرانه به سوریه منتقل کرده اند.

افزون بر آن، ارتش روسیه ظرف روزها و هفته های منتهی به این حمله فاجعه بار به طور مکرر هشدار داد که کلاه سفیدها در راستای اقدامات تلافی جویانه غرب علیه دولت سوریه، در حال برنامه ریزی برای راه اندازی یک حمله شیمیایی ساختگی در همان منطقه به شکل عملیات پرچم دروغین هستند.