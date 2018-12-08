برداشت ۳ هزار تن انار در سرایان/ نبود سردخانه و صنایع تبدیلی

موسی سلیمانی در گفتگو با مهر،گفت: وی ادامه داد: در ۸۶۰ هکتار از اراضی این شهرستان را باغات انار به خود اختصاص داده که از این میزان ۷۵۰ هکتار بارور و ۱۱۰ هکتار غیربارور است.

وی متوسط برداشت انار در هر هکتار از باغ های شهرستان سرایان در سال های عادی و بدون حوادث غیرمترقبه را حدود ۱۰ تن اعلام کرد و افزود : بعد از سرمای آذرماه سال ۹۵ که منجر به خشک و کف برشدن درختان انار در شهرستان شد امسال میزان تولید انار در هر هکتار حدود ۴ تن و میزان کل تولیدی انار شهرستان حدود سه هزار تن برآورد می شود .

سلیمانی از خرید توافقی انار خبر داد و گفت: شرکت سهامی زراعی آیسک دوحصاران به عنوان عامل خرید توافقی محصول انار معرفی شده است و باغداران می توانند جهت فروش محصول خود به شرکت مراجعه کنند.

سلیمانی نبود سردخانه و صنایع تبدیلی را از مشکلات شهرستان سرایان در بحث انار عنوان کرد و خواستار ورود بخش خصوصی در این زمینه شد.

وی بیان داشت: انارکاران نیز می توانند نسبت به تشکیل شرکت تعاونی و در قالب شرکت تعاونی نسبت به احداث سردخانه اقدام کنند.

وی ادامه داد: شهرستان سرایان به عنوان یکی از مناطق عمده تولید انار رقم های شیشه کپ، شیرین و ملس یزدی در استان خراسان جنوبی است.

وی با بیان اینکه شهرستان سرایان رتبه دوم تولید انار استان خراسان جنوبی را دارا است، گفت: در حال حاضر هزار و ۸۷۵ نفر بهره بردار این محصول در شهرستان سرایان داریم.