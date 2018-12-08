صنعت هنوز دانشگاه را باور نکرده/ آموزش عالی بیمار است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زاهدی در برنامه تلویزیونی پرسشگر که با موضوع «چالش های کارآفرینی و آموزش عالی» روی آنتن شبکه آموزش سیما رفت درباره ۱۳۰ هزار دانشجوی دوره دکتری و عدم رضایت دانشجویان در این دوره و مهاجرت به خارج از کشور گفت: نظام آموزش عالی ما بیمار است و این بیماری یک تاریخچه صد ساله دارد.



وی افزود : توجه اساسی ما از همان زمان به آموزش بود و از سال ۱۳۷۰ بحث پژوهش نیز جدی دنبال شد و دوره دکتری هم رونق گرفت. هدف اصلی این بود که علم دانشجو را در هر حوزه ای بیافزاییم. در حوزه پژوهش نیز هم و غم رفتن به سمت مقاله نویسی بوده است.



زاهدی با بیان اینکه تا چند سال قبل این سیاست برای ما خوب بود و برای رسیدن به مقام اول علمی در منطقه مقاله نویسی مهم بود، بیان کرد: اما از جایی به بعد این موضوع تبعاتی داشت و یکی از آنها بیکاری نسل جوان بود. دانشجوها را به سمت کارآفرینی نبردیم و نیاز به صنعت حل نشد که باعث شد نتوانیم از برخی صنایع وارداتی استفاده کنیم. از آن سو صنایع مانند وزارت نفت هم در حق دانشگاه بی مهری کردند، البته بخش هایی مانند وزارت دفاع به دانشگاه توجه کردند.



عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آموزش عالی بیماری دارد و همه آن هم به درون سیستم آموزش عالی مربوط نمی شود، گفت: صنعت هنوز دانشگاه را باور نکرده. آموزش عالی هم نیامده چشمه و راهی را نشان دهد که صنعت به سمتش برود. هر دو طرف مقصر هستند.



زاهدی افزود: وقتی رشته های دانشگاهی را مرور می کنیم برخی از آنها منسوخ شده است. مثلا این تعداد رشته ریاضی محض نیاز نداریم و باید در دل رشته های دیگر ترکیب شود. یا مثلا مهندسی نرم افزار به تنهایی تا این تعداد نیاز نیست، چرا نباید مهندسی برنامه نویسی موبایل داشته باشیم؟ در رشته حقوق وبسیاری موارد دیگر نیز همینطور است و باید بازنگری جدی صورت گیرد. یک اثر عدم بازنگری در رشته ها همین رشد نکردن کارآفرینی است.



وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۵ که وزیر علوم بودم بحث آمایش سرزمینی را پیگیری کردیم و به همه دستگاه‌ها نامه زدیم که نیازهای ۱۰ سال آینده خود را در اختیار ما بگذارند، در حالی که حتی یک وزیر به ما جواب نداد. پس علل کارآفرین نشدن دانشگاه‌های ما زیاد است.



عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیماری وزارت علوم هم درونی و هم بیرونی است گفت: اگر مدیریت در وزارت علوم برنامه ریز و آینده نگر باشد بسیاری مشکلات حل می شود. البته باید این حوزه همدیگر را باور کنند. نهادهای دیگر چون شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باید پای کار بیایند. همچنین در رتبه بندی دانشگاه ها باید شاخص ارتباط با صنعت را نیز مدنظر قرار داد.