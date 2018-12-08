حوزه دفاعی از دانشگاه بهره برد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کشمیری در برنامه تلویزیونی پرسشگر که با موضوع «چالش های کارآفرینی و آموزش عالی» روی آنتن رفت، با بیان اینکه آموزش عالی ما کم کارآفرین است، بیان کرد: باید جمع وسیع تری از کارآفرینان را در جمع فارغ‌التحصیلان خود داشته باشیم. کارآفرینی عنصر گمشده سیستم آموزش عالی کشور است. این بحث به طور جدی در وزارت علوم تحت عنوان دانشگاه‌های نسل سوم شروع شده است.



وی با بیان اینکه اکنون حدود چهار میلیون دانشجو داریم که بیش از یک سوم دانشجویان در دوره تحصیلات تکمیلی هستند درباره ناکارآمدی پژوهش ها و پایان نامه های دوره دکتری و تقاضا محور نبودن آن، اظهار کرد: منکر کاستی های دوره آموزش عالی نیستم. وظیفه دانشگاه نسل اول تربیت نیروی انسانی برای اجرا بود. دانشگاه نسل دوم ماموریتش پاسخگویی به نیاز صنعت و ماموریت و دانشگاه نسل سوم، دانشگاه ارزش آفرین و کارآفرین است.



قائم مقام معاون پژوهشی وزارت علوم ادامه داد: صنعت دفاعی چاره ای جز نگاه به درون نداشت و اکنون از سیستم آموزش عالی بهره زیادی می برد. اما مثلا صنعت نفت، مخابرات و دیگر دستگاه‌ها ارتباط تنگاتنگ با آموزش عالی پیدا نکردند و نتیجه این می شود که آموزش عالی هم به سمت مقالات isi می رود. آیا بیمار بودن آموزش عالی فقط ناشی از درون سیستم وزارت علوم است یا خیر به بیرون حوزه آموزش عالی و کل نظام برنامه ریزی توسعه ای نیز مربوط می‌شود.



وی ادامه داد: تقاضامحور شدن سیستم آموزش عالی حتما می‌تواند جواب بدهد، اما به شرط آنکه تقاضایی وجود داشته باشد. باید ضمن آنکه دانشگاه پاسخگوی صنعت است، در عرصه صنعت نیز روی آموزش عالی سرمایه گذاری کنیم. بی برنامگی امروز آموزش عالی تماما درونی نیست، بلکه فشار تاسیس دانشگاه های علمی- کاربردی، آزاد و... در همه نقاط کشور نیز در این روند بی تاثیر نبوده است.



کشمیری با بیان اینکه امروز می توانیم به سمت صنعت آفرینی برویم گفت: نظام علم و فناوری باید به این سمت نیز توجه داشته باشد. ماموریت دانشگاه نسل سوم هم همین است.