به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم صفوی، صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح آرام سازی ترافیک محور ناهارخوران با همکاری شهرداری گرگان اجرا میشود.
وی افزود: جلسهای با حضور شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر گرگان، پلیس نیروی انتظامی و راهور و معاونتهای برنامه ریزی و سیاسی فرمانداری گرگان برگزار شد.
صفوی ادامه داد: این جلسه در خصوص بهبود امنیت در خیابانهای گرگان بود و در مورد مسائل ترافیکی و گرههایی سطح شهر مانند مسیرهای جرجان، ناهارخوران و کمربندی بحث شد.
وی بیان کرد: در جلسه موضوعاتی همچون کنترل و نصب دوربین، احداث کاهنده و آرام ساز سرعت، ایمن سازی پلهای عابر پیاده، نصب چراغ عابر پیاده و ایجاد سیستم پیام رسان (پیامک) برای اطلاع لحظه ای تخلفات مصوب شد.
سرپرست فرمانداری گرگان گفت: مقرر شد تا گروهی از کارشناسان به نمایندگی فرمانداری، شهرداری و راهور تشکیل و روند کارشناسی نظارت و اجرا این تسریع شود.
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