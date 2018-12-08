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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۹:۲۴

در شهرستان جهرم؛

نویسندگان زن به بهانه «چای، داستان، موسیقی» گردهم می آیند

نویسندگان زن به بهانه «چای، داستان، موسیقی» گردهم می آیند

شیراز- «چای، داستان، موسیقی» با حضور نویسندگان زن در جهرم برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «چای، داستان، موسیقی» با حضور نویسندگان زن از تهران و شیراز و جهرم برگزار می‌شود.

مسئول انجمن اهل قلم شهرستان جهرم با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر، گفت: ششمین برنامه‌ شب داستان در شهرستان جهرم با عنوان «چای، داستان، موسیقی» ساعت ۱۸ روز سه‌شنبه ۲۰ آذرماه در تالار فردوسی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جهرم برگزار خواهد شد.

محمد بادپر افزود: در این برنامه علاوه بر داستان‌خوانی نویسندگانی چون زهرا بیگدلی، ساحل رحیمی‌پور و ندا چهارگانه، اجرای موسیقی و پخش فیلم کوتاه نیز در این برنامه گنجانده شده است.

وی با اعلام اینکه شب «چای، داستان، موسیقی» به‌وسیله‌ انجمن اهل قلم شهرستان جهرم و حمایت اداره‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جهرم برگزار می‌شود، افزود: خوشبختانه برنامه‌های پیشین داستان‌خوانی با استقبال بسیار خوبی برگزار شد و از تمام علاقه‌مندان دعوت می‌کنیم که با حضور در این برنامه، لحظات خوشی را برای خود رقم بزنند.

کد مطلب 4478707

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