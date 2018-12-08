دو تغییر در فدراسیون تکواندو/ دبیر بازنشسته هم رفتنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان مهلت مقرر برای اجرای قانون منع بکارگیری بازنشسته ها، اهالی تکواندو در بدنه این فدراسیون شاهد چند تغییر خواهند بود. بر اساس شنیده ها امروز محمد احسنی فروز که از اردیبهشت ماه ۹۵ در این سمت مشغول فعالیت است، جای خود را به آرش فرهادیان می دهد.

فرهادیان که عملکرد قابل قبولی در راس سازمان لیگ نداشت، با حکم پولادگر از امروز به عنوان دبیر در فدراسیون تکواندو فعالیت خواهد کرد. ضمن اینکه سیروس رضایی عضو کمیته فنی و از قهرمانان پیشین تکواندو کشورمان نیز مسئولیت سازمان تیم های ملی را برعهده خواهد گرفت.

البته فرهادیان کارمند صدا و سیماست و در صورتی که بخواهد در سمت دبیری فدراسیون نیز فعالیت کند، می بایست به صورت مامور به خدمت از این فدراسیون منتقل شود. ضمن اینکه رضایی هم کارمند بیمه البرز است و همین شرایط را دارا می باشد.

فدراسیون تکواندو چندی پیش علی اشرف قنبری را نیز در راس کمیته مسابقات به جای زینال حسینی بکار گرفت و نیری را نیر به جای نامجو مسئولیت کمیته آموزش را پذیرفت. شنیده می شود محمد کرمی رئیس سازمان لیگ هم که از بازنشسته های فعال در فدراسیون تکواندوست، به زودی از این سمت کنار گذاشته خواهد شد.