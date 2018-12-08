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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۲

فرماندار شهرستان دیواندره:

جذب تارکان تحصیل باعث پیشگیری از آسیب های اجتماعی می شود

جذب تارکان تحصیل باعث پیشگیری از آسیب های اجتماعی می شود

دیواندره - فرماندار دیواندره گفت: جذب تارکان تحصیل و بازگرداندن دانش آموزان ترک تحصیل کرده به مدارس می تواند تا حدود زیادی از آسیب های اجتماعی که در آینده آنان را دچار می کند پیشگیری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر توان صبح شنبه در هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان دیواندره جذب تارکان تحصیل را یکی از راه های بسیار مهم پیشگیری از آسیب های اجتماعی عنوان کرد و اظهارداشت: مسئولان آموزش و پرورش با حمایت کلیه دستگاه های اجرایی باید در راستای بازگرداندن این دانش آموزان به مدارس تلاش کنند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش نیاز به حمایت همه جانبه کلیه دستگاه ها دارد، افزود: سرمایه گذاری در آموزش و پرورش به مثابه درخت پر ثمری است که هرچه در رشد و نمو آن تلاش کنیم کلیه آحاد جامعه از برکات آن استفاده خواهند کرد.

فرماندار شهرستان دیواندره با اشاره به امر مهم مدرسه سازی و همچنین جلب مشارکت خیرین بخصوص خیرین بومی، ادامه داد: خوشبختانه در دو سال اخیر در حوزه مدرسه سازی فعالیت های بسیار چشمگیری انجام شده است.

توان یادآور شد: با کمک خیرین مدرسه ساز هم تعداد روستاهای دارای مدارس تخریبی در این شهرستان به حداقل ممکن رسیده و هم اینکه فرهنگ احسان و انفاق در شهرستان به خوبی ترویج شده است.

وی در پایان سخنان خود بیان کرد: کسب رتبه سوم در پروژه مهر ۹۷ و رتبه اول کشوری در فعالیت های سواد آموزی توسط آموزش و پرورش دیواندره در استان و کشور نشان از پویایی و تلاش کل مجموعه آموزشی و تربیتی شهرستان دارد که شایسته تقدیر است.

کد مطلب 4478711

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