جذب تارکان تحصیل باعث پیشگیری از آسیب های اجتماعی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر توان صبح شنبه در هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان دیواندره جذب تارکان تحصیل را یکی از راه های بسیار مهم پیشگیری از آسیب های اجتماعی عنوان کرد و اظهارداشت: مسئولان آموزش و پرورش با حمایت کلیه دستگاه های اجرایی باید در راستای بازگرداندن این دانش آموزان به مدارس تلاش کنند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش نیاز به حمایت همه جانبه کلیه دستگاه ها دارد، افزود: سرمایه گذاری در آموزش و پرورش به مثابه درخت پر ثمری است که هرچه در رشد و نمو آن تلاش کنیم کلیه آحاد جامعه از برکات آن استفاده خواهند کرد.

فرماندار شهرستان دیواندره با اشاره به امر مهم مدرسه سازی و همچنین جلب مشارکت خیرین بخصوص خیرین بومی، ادامه داد: خوشبختانه در دو سال اخیر در حوزه مدرسه سازی فعالیت های بسیار چشمگیری انجام شده است.

توان یادآور شد: با کمک خیرین مدرسه ساز هم تعداد روستاهای دارای مدارس تخریبی در این شهرستان به حداقل ممکن رسیده و هم اینکه فرهنگ احسان و انفاق در شهرستان به خوبی ترویج شده است.

وی در پایان سخنان خود بیان کرد: کسب رتبه سوم در پروژه مهر ۹۷ و رتبه اول کشوری در فعالیت های سواد آموزی توسط آموزش و پرورش دیواندره در استان و کشور نشان از پویایی و تلاش کل مجموعه آموزشی و تربیتی شهرستان دارد که شایسته تقدیر است.