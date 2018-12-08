چرا تجاوزات ائتلاف سعودی علیه یمن متوقف نمی شود؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن در پست توئیتری خود نوشت: چرا تجاوزات ائتلاف سعودی- اماراتی- آمریکایی به یمن متوقف نمی شود؟

وی در ادامه پرسید: چرا تخریب یمن و اقدامات ائتلاف سعودی در نقض قوانین بشر دوستانه و بین المللی متوقف نشده و این ائتلاف وحشیانه ترین جنایات را علیه یمنی ها مرتکب می شود؟

الحوثی با مطرح کردن سؤال دیگری نوشت: چرا محاصره یمن برای پایان دادن به قحطی ساخت دست ائتلاف متجاوزان متوقف نمی شود؟

در حال حاضر مذاکرات صلح سوئد با حضور نمایندگان انصارالله و دولت مستعفی یمن در استکهلم برای دستیابی به توافقی در خصوص بحران این کشور در جریان است. این درحالی است که مسئولان انصارالله اعلام کرده اند که هیأت وابسته به دولت مستعفی یمن در خصوص این مذاکرات جدی نیستند.