به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، روشهای آموزش زبان انگلیسی هر روز جذابتر میشوند اما باز هم گاهی ممکن است برایتان پیش آمده باشد که از پیشرفت ناامید شده باشید. حتی ممکن است با خودتان فکر کرده باشید «چرا سریعتر یاد نمیگیرم؟»، «چرا نمیتوانم راحت صحبت کنم؟»
بعد از این پرسشها احتمالا تصمیم میگیرید دورههای فشرده زبان انگلیسی را انتخاب کنید؛ دورههایی که تضمین میکنند زبان انگلیسی را سریعتر و بهتر یاد بگیرید.
حال سوالی که مطرح میشود این است که آیا این دوره ها باعث میشوند بتوانید بلافاصله و در مدت زمان بسیار کوتاهی زبان انگلیسی را روان و راحت صحبت کنید؟ باید بگوییم هم بله هم نه!
دورههای فشرده به شما کمک میکنند زبان انگلیسی را با سرعتی قابل توجه تقویت کنید
با این حال، برای هر مهارتی از جمله یادگیری زبان انگلیسی باید وقت و زمان زیادی صرف کنید. درست مانند ورزش کردن حرفهای، باید هر روز تمرین و تلاش کنید تا به نتیجه دلخواه برسید. همچنین باید برنامهریزی خوبی داشته باشید و دورهای را انتخاب کنید که مناسب شماست.
دوره فشرده زبان انگلیسی چیست و چرا باید در یکی از آنها شرکت کرد؟
بهتر است برای شروع بگوییم دوره فشرده زبان انگلیسی چیست؟
شرکت در دورههای فشرده زبان انگلیسی با یادگیری زبان در قالب یک درس در آموزشگاه زبان فرق دارد. دورههای فشرده معمولا بازه زمانی کوتاهی دارند ولی روند کلاسها مداوم است. به عبارت دیگر، دورههای فشرده ممکن است فقط چند ماه طول بکشند، نه یک سال تحصیلی؛ ولی در این دورهها باید هفت روز هفته در کلاس حضور داشته باشید. با شرکت در دورههای فشرده، تقریبا هرروز به کلاسی می روید که ممکن است مدت آن یک یا دو ساعت یا بیشتر باشد.
اگر بخواهیم مقایسه کنیم، در دبیرستان یا کالج، فقط چند ساعت در هفته به دانشآموزان زبان انگلیسی تدریس میشود. معمولا در این حالت، فشاری روی دانشآموزان نیست و لازم نیست در مدتی کوتاه حجم زیادی از موضوعات آموزشی را یاد بگیرند و به همه آنها مسلط شوند، فقط باید خود را برای امتحانات پایان ترم آماده کنند.
مزایای دورههای فشرده زبان انگلیسی
* دورههای فشرده زبان انگلیسی کمک میکنند زبان را از طریق درگیر شدن با آن یاد بگیرید
* به لطف فشردگی برنامه، احتمال اینکه با مطالب جذاب تر مواجه شوید و سریع تر به سطوح بالاتر برسید بیشتر است
* کسانی که دورههای فشرده زبان انگلیسی را انتخاب میکنند، میتوانند با تمرین و تکرار روزانه سریعتر پیشرفت کنند
استراتژیهایی برای موفقیت در دورههای فشرده زبان انگلیسی
* اهداف روشن داشته باشید
* درباره زمانی که در اختیار دارید، واقعبین باشید
* به یادگیری و تمرین ادامه بدهید
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این مطلب، یک خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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