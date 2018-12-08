خبرگزاری مهر ، گروه استان ها- سید محمدر ضا موسوی: نمد یکی از مهمترین محصولات بخش صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری است و یکی از شغل های قدیم مردم این استان به ویژه در شهرستان های بروجن و شهرکرد به شمار می رفته است.

نمد مالی و تولید محصولات نمدی شغلی طاقت فرسا و سخت در استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رفته است چرا که تولید محصولات نمدی در گذشته با دست انجام می شده و نمدمال ها افراد سختکوش و پر تلاشی بودند.

چهارمحال و بختیاری یکی از مهمترین مراکز دامپروری کشور به شمار می رود و پشم گوسفند که ماده اولیه نمد است به وفور در این استان تولید می شود.

شغل نمدمالی طی مدت زمانی به علت سختی کار و کاهش استقبال از خرید محصولات نمدی در استان و کشور کمرنگ شد و کمتر کسی به سمت شغل نمدمالی می رفت. فرزندان نمدمال ها نیز در حالی که در این حرفه مهارت داشتند، شغل های دیگر را انتخاب می کردند و به سمت کسب و کارهای جدید می رفتند.

طی سال های اخیر و وارد شدن کار آفرینان جدید در بخش صنایع دستی این استان شاهد رونق دوباره تولید محصولات نمدی در این استان هستیم. هم اکنون این استان بار دیگر در مسیر توسعه بخش صنایع دستی به ویژه در بخش تولید محصولات نمدی قرار گرفته است.

بهره گیری از فناوری و ساخت های دستگاه های نمد مالی و طرح های خلاقانه، محصولات جدید در این بخش تولید شده که مورد توجه علاقمندان بخش صنایع دستی قرار گرفته است.

هم اکنون کارگاه های تولید محصولات نمدی در این استان در مسیر توسعه قرار گرفته اند و اشتغال آنها روز به روز در حال افزایش است. رونق این بخش موجب شده که جدا از تولید نیاز کشور، محصولات نمدی به کشورهای مختلف جهان صادر شود.

در حال حاضر صنعت تولید محصولات نمدی که رو به فراموشی بود بار دیگر احیا شده و در حال جهانی شدن است.

بهره گیری از هنرهای خلاقانه و تولید محصولات مطابق با علایق مصرف کننده موجب فروش بیشتر این محصول و رونق تولید این در استان شده است معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: تولید محصولات نمدی یکی از کسب و کارهای قدیمی در استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

مهرداد رئیسی عنوان کرد: تولید محصولات نمدی در چهارمحال و بختیاری طی سال های اخیر رونق گرفته و این بخش در حال توسعه است.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه سالانه بیش از ۴۰ تن انواع محصولات نمدی در چهارمحال و بختیاری تولید می شود، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۵ کارگاه بزرگ تولید محصولات نمدی در استان فعال است.

وی بیان کرد: ۲۵۰ کارگاه کوچک تولید محصولات نمدی نیز در این استان فعالیت دارد.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در حال حاضر ۵۰۰ نفر در بخش تولید محصولات نمدی در این استان فعال هستند.

وی با اشاره به اینکه تولید محصولات نمدی با روش های نوین موجب رونق این بخش شده است، ادامه داد: بهره گیری از هنرهای خلاقانه و تولید محصولات مطابق با علایق مصرف کننده موجب فروش بیشتر این محصول و رونق تولید این محصول در استان شده است.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هم اکنون صادرات نمد از استان چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گرفته و شاهد تحقق اقتصاد مقاومتی در این بخش هستیم.

رئیسی بیان کرد: بیش از ۹ تن نمد امسال به خارج از کشور صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه صادرات این محصول سال به سال افزایش می یابد، بیان کرد: صادرات محصولات نمدی در این استان نسبت به سال گذشته بیش از ۱۱۶ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: محصولات نمدی این استان تا کنون به کشورهای آمریکا و سوئد صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: صادرات نمد از استان چهارمحال و بختیاری بیانگر بهره گیری مناسب از ظرفیت ها و تحقق اقتصاد مقاومتی در این استان است.

کارگاه های تولیدی نمد توانسته اند موجب احیای یک شغل قدیمی و رونق یک ظرفیت اشتغالزا در چهارمحال و بختیاری شوند نعیم امامی بیان کرد: ماده اولیه نمد در این استان به وفور وجود دارد و بهره گیری مناسب از ماده اولیه با تکنیک های جدید موجب صادرات این محصول شده که افتخاری ارزشمند در بخش صنعت نمد استان به شمار می رود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حال حاضر کارگاه های صنعتی تولید نمد توانسته اند محصولاتی زیبا و هنرمندانه تولید کنند که مورد توجه مصرف کنندگان خارجی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه محصولات نمدی در لیست محصولات صادراتی چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است، تاکید کرد: صادرات نمد چهارمحال و بختیاری موجب ارزآوری بیش از ۹۲ هزار دلار در کشور شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: کارگاه های تولیدی توانسته اند موجب احیای یک شغل قدیمی و رونق یک ظرفیت اشتغالزا در استان شوند.