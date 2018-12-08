به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، برنامه جدید تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر در حالی اعلام شد که علاوه بر اجرای نمایش «شاه لیر» در تالار اصلی، چهار اثر نمایشی جدید از هفته جاری در تالارهای چهارسو، قشقایی و سایه به صحنه خواهند رفت.

در تالار اصلی نمایش «شاه لیر» نوشته ویلیام شکسپیر و کارگردانی مسعود دلخواه هر روز ساعت ۱۸ به مدت زمان ۲۰۰ دقیقه و قیمت بلیت ۴۰ تا ۷۰هزار تومان روی صحنه می رود. در این نمایش مهدی سلطانی، الهام پاوه نژاد، بهاره رهنما، خسرو شهراز، رحیم نوروزی، محمدصادق ملک، ناصر عاشوری، محمدرضا علی اکبری، حمیدرضا هدایتی، محمد صدیقی مهر، محبوبه تفضلی، یلدا قشقایی، سجاد بابایی، محمد صادقی، امیرحسین سرداریان، حسین ابراهیمی، سعید عظیمی، سپاس رضایی، افشین حسنلو، فربد غفاری، محمد پیرالیاس، رضا ایزدخواه، منصور تمیزی فر، حمیدرضا جهانگیری، سعید مصطفایی، میلاد پاک سرشت، حامد عباس پور، حامد آرامی، مجید قنبری، سارا خسروی، الهام قندهاری به عنوان بازیگر حضور دارند.

در تالار چهارسو نمایش«فاندو و لیز» نوشته فرناندو آرابال به کارگردانی هوشمند هنرکار و بازی پرستو کرمی، میثم یوسفی، مهناز غمخوار، علی طاهری، سیاوش خادم حسینی و هوشمند هنرکار از روز جمعه ۱۶ آذر ساعت ۱۸ با مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز می کند.

«پرومته/ طاعون» عنوان نمایش جدید دیگری به کارگردانی شهاب آگاهی است که از روز یکشنبه ۱۸ آذر ساعت ۲۰ با قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان اجرای خود را در تالار چهارسو آغاز می کند. در این نمایش سارا اکبری، طاهره هزاوه، محمد مجد طاهری و نیلوفر ندایی به عنوان بازیگر حضور دارند.

نمایش «خرده نان» به نویسندگی و کارگردان کورش سلیمانی و بازی رضا بهبودی و آناهیتا اقبال نژاد نیز از روز جمعه ۱۶ آذر، ساعت ۱۹ با مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان اجرای خود را در تالار سایه آغاز می کند.

«مردی به نام دایک» هم عنوان نمایش جدیدی به نویسندگی هال ورثی‌هال و روبرت میدل‌مس و کارگردانی مهدی میامی است که از روز پنجشنبه ۱۵ آذر ماه ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان در تالار قشقایی به صحنه رفت. در این نمایش کریم اکبری مبارکه، حمیدرضا نعیمی، سودابه جعفرزاد،طیبه میامی و شهرام پوراسد به عنوان بازیگر حضور دارند.

برای کسب آخرین اطلاعات و اخبار تئاتر شهر به سایت این مجموعه به آدرس www.teatreshahr.com مراجعه کنید.